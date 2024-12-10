Muğla'da Çam Balı Rekoltesi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Çam Balı Rekoltesi Artıyor

Muğla\'da Çam Balı Rekoltesi Artıyor

Muğla'daki ziyan gören ormanlık alanlar yeşerince çam balı üretimi 17 bin tona ulaştı.

10.12.2024 12:20
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Muğla'da yangınlarda zarar gören ormanlık bölgelerin yeşermeye başlaması ve basra böceği (poşnil) nakledilen alanlarda 3 kez hasat yapılabilmesi bal rekoltesinin artmasını sağladı.

Dünya çam balı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla, Türkiye'nin birçok yerinden gelen gezgin arıcılara da ev sahipliği yapıyor. İlkbaharda yaptıkları çiçek balı hasadının ardından kamyonlara yükledikleri kovanlarıyla bölgeye ulaşan arıcılar, ağustostan aralık ayının başına kadar bal üretiyor.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, bal rekoltesinin 3 tona kadar düştüğünü söyledi.

Bal rekoltesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Türk, bal üretiminde önemli rol oynayan basra böceklerini naklederek "bal ormanları" oluştuklarını kaydetti.

Türk, ayrıca yanan ormanlık alanların yeniden yeşermeye başlamasının da çam balı üretimini artırdığını ifade etti.

Bu yıl çok kaliteli bal elde ettiklerini aktaran Türk, "Havalar çok iyi gitti. 3 sağımımızın tamamında çok kaliteli bal alındı. Son yağmurlarla birlikte umudumuz daha da arttı. Çam balı üretim alanlarını genişletiyoruz." dedi.

Mevsimsel sıkıntılar, kuraklık ve floranın zayıf olması nedeniyle çiçek balı için yaylalara giden arıcıların istediklerini alamadan Muğla'ya geldiğini belirten Türk, "Bu yıl beklentimizin üzerinde çam balı oldu. Yaklaşık 17 bin ton çam balı hasadı yaptık. Tek sıkıntımız fiyatların çok düşük olması ve balın üreticinin elinde kalması." diye konuştu.

Pazarlama ve sahte bal sorunu

Veli Türk, arıcılık sektörünün geçmişten bugüne en önemli sorunlarının başında pazarlama eksikliği ve sahte balın geldiğini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığının tağşiş bal satan firmaların isimlerini yayınlamasıyla umutlandıklarını aktardı.

Bakanlığın arıcılara çok iyi desteklemelerde bulunduğuna dikkati çeken Türk, piyasadaki aromalı balların toplatılarak üreticilerin elinde bulunan gerçek balların vatandaşlarla buluşturulmasını istedi.

Türk, tüm tüketicilere orijinal bal yedirmek istediklerini dile getirerek, "Yeter ki ürünümüz gerçek değerini bulsun, biz üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin yapıldığı Türkiye'de, üretimin yaklaşık yüzde 80'i Muğla bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı Muğla ve ilçelerinde, 2,5 milyondan fazla kovanda bal üretiliyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Çam Balı Rekoltesi Artıyor - Son Dakika

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