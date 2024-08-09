Muğla\'da Ege Bölgesi\'nin En Büyük Güneş Enerji Santrali Açıldı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kurumlar arasında Ege Bölgesi'nin en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olan Denizova GES tesisinin açılışı yapıldı. Denizova GES Santrali 5 MW kurulu güce, yıllık 9.3 milyon KW enerji üretecek. Tesis, 3 bin 320 hanenin elektrik tüketimini karşılayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve elektrik üretim kapasitesi açısından Ege Bölgesi'nde resmi kurumlar arasında en büyük 3'üncü güneş enerji santrali olan Denizova GES tesisini hizmete açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali projesi tamamlandı. 109 milyon TL yatırımla Muğla'ya kazandırılan tesis Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve mahalle sakinleri tarafından açılarak hizmete girdi.

Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresinin en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesinin devreye aldığı Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali yılda yaklaşık 20 milyon TL değerinde elektrik üretmesi planlanırken, santral 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak.

80 zeytin fidanı dikildi

Denizova GES Santrali'nin yapımı esnasında 80 adet ağacın kesilmesi nedeniyle bazı tepkiler oluşmuştu. Kesilen ağaçların yerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalledeki çocuklar ve törene katılanlar ile birlikte 80 tane zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.

"MUSKİ'nin kullandığı enerjinin yüzde 10'u buradan karşılanacak"

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Bu tesis, 30 yıl boyunca su kanal idaremizin enerji ihtiyacının yüzde onluk bölümünü karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam edecek. İnşallah bunun başka etapları da olacak. Burada olur, başka yerde olur. MUSKİ'nin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili Valiliğimiz ile de sık sık görüşmelerimiz var. Buradan onun da müjdesini veriyorum. Mikro HES projemiz var. Şu anda Sayın Valimizin onayında. Onunla beraber biz MUSKİ'nin harcadığı enerjinin yüzde 15'ini karşılamış olacağız. Burada 12-13 saat enerji elde ediyoruz. Ama Mikro HES ile 245 saat boyunca enerjimizi elde edeceğiz. Burada Ege Bölgesi'nin kamu kurumları tarafından yapılan en büyük 3'üncü büyük tesisi bu" dedi.

"340 bin ağacı kesilmekten kurtardık"

Menteşe'nin Denizova Mahallesi'nde kurulan GES santrali kurulumu esnasında istenmeyen ağaç kesimlerinin yaşandığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kurulan GES santrali ile 340 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildiğini açıkladı. Başkan Aras, "Güneş sonsuz bir enerji kaynağımız bizim şu anda. En iyi şekilde kullanmak zorundayız. Çevre hassasiyetlerini, halkın hassasiyetlerini gözeterek yapacağız. Ama 'ben yaptım oldu' zihniyeti ile hareket etmeyeceğiz. Bugün burada toplamda 5 MW gücünde, 9.3 milyon KW enerji üretilecek. Toplamda burada kesilen 80 tane ağaç var. Keşke kesilmeseydi, belki onlar değerlendirilebilirdi. Ama bu santral şu anda kömürlü bir termik santrala nazaran onun yaydığı hava kirliliğini temizlemek için 340 bin ağaç o kirliliği temizlemek için uğraşacaktı. Biz burada bu tesisi yaparak 340 bin ağacı kurtardık aslında. Evet bazı kayıplarımız oldu. Ama 340 bin ağacın ürettiği oksijen bizim geleceğimize kaldı. Toplamda aylık ortalama elektrik tüketimi 240 KW olan 3 bin 230 konutun elektriğini karşılıyor. Nereden baksanız bir konutta 3-5 kişi yaşadığını düşünürsek 15 bin kişi civarında bir kasa, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin elektriğini karşılıyor. Toplamda 12 milyon M3 su üretimi için gerekli enerjiyi burası karşılayabiliyor. Yani Kavaklıdere ilçesinin bir yıllık su ihtiyacını bu enerji ile karşılayabiliyorsunuz. Bu kadar önemli bir yatırım" şeklinde konuştu.

"Rüzgar ve güneş bizim şu anda can damarımız, şah damarımız"

"Ben bu gibi yatırımları yapmak için arkadaşlarıma talimat verdim. Biz rüzgar enerjisine elektrik enerjisinin güneşten üretilmesine karşı çıkamayız şu durumda" diyen Başkan Aras, "Şimdi bakıyorsunuz bazı insanlar her şeye karşı. Santrala karşı, baraja karşı, rüzgara karşı, güneşe karşı. Çevre ile uyumlu olduğu sürece yenilenebilir enerjiye yani rüzgar ve güneş bizim can damarımız, şah damarımız. Bizi kurtaracak olan bu. O nedenle doğru yerlere doğru yatırımların yapılması için karşı çıkmak yerine aksine destek olmak zorundayız. Yani santrallar kapansın suyumuza kavuşalım, tarım alanlarımız tahrip olmasın, yaşamımız tahrip olmasın, dedemizin, atamızın mezarı, köyümüzün camisi yıkılmasın istiyorsak, biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Doğru yatırımlara" ifadelerini kullandı. - MUĞLA