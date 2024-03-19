Muğla\'da Güneş Enerji Santrali Projesi Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kurulacak Güneş Enerji Santrali projesi devam ediyor. 109 Milyon TL yatırımla Muğla'ya kazandırılacak olan Güneş Enerji Santralinin yüzde 60'lık kısmı tamamlanırken projenin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.
Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi devreye alacağı Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali 5 MWe (6,22 MWp) kurulu güce sahip olacak ve yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretecek. 96 bin 832 metrekare alana 11 bin 310 adet 550 w güce sahip güneş panelleri kurulacak. Güneş Enerji Santrali 109 Milyon TL'ye mal olacak. Yıllık 19 Milyon 623 Bin TL değerinde elektrik üretmesi planlanan santral 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak.
Devam eden çalışmalar kapsamında saha içi GES üretim trafoları, dağıtım trafo merkezi ve enerji nakil hatları tamamlanırken tel çit, saha içi OG kablolama, çelik konstrüksiyon, panel, ADM Bölge Dağıtım Trafosunun yenileme ve İnvertör montaj çalışmalarında da sona yaklaşıldı.
Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından proje hizmete açılarak elektrik üretimine başlayacak. - MUĞLA
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