Muğla'da ilk 9 ayda 313 proje 72 milyar 673 milyon 128 bin TL bedelle yürütüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da ilk 9 ayda 313 proje 72 milyar 673 milyon 128 bin TL bedelle yürütüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da ilk 9 ayda 313 proje 72 milyar 673 milyon 128 bin TL bedelle yürütüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 2026 yılının ilk 9 ayında toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 kamu projesinin yürütüldüğü açıklandı. Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu yatırımlarının kesintisiz süreceği belirtildi.

Muğla'da 2026 yılının ilk 9 ayında toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 kamu projesinin yürütüldüğü açıklandı.

2026 Yılı Dördüncü Dönem Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde devam eden kamu projelerinin fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, 2026 yılının ilk 9 ayında kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 projenin yürütüldüğünü belirtti.

Ulaştırma, tarım, enerji ve eğitim başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımların sürdüğünü ifade eden Akbıyık, Muğla genelindeki kamu yatırımlarının kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEkonomiGüncelMuğlaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Aziz Yıldırım, Real Madrid’in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:10:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da ilk 9 ayda 313 proje 72 milyar 673 milyon 128 bin TL bedelle yürütüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei