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Muğla'da Kadınlar Üretiyor, Menteşe Kazanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklenen 'Kadınlar Üretiyor Menteşe Kazanıyor' projesi kapsamında, Muğla'da yaşayan dezavantajlı durumda olan kadınlara dokuma eğitimleri verilerek istihdama kazandırıldı. Proje sayesinde Muğla kırsalında dokumacılık geleneği yaşatılırken, kadınlar evlerinden çalışma imkanı buldular. Ayrıca, projede kadınlara finansal okuryazarlık, iletişim, zaman yönetimi, stresle başa çıkma gibi eğitimler de verildi.

Muğla\'da Kadınlar Üretiyor, Menteşe Kazanıyor
29.12.2023 - 13:49,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklenen 'Kadınlar Üretiyor Menteşe Kazanıyor'" projesi çerçevesinde verilen dokuma eğitimleriyle dezevantajlı durumda olan kadınlar istihdama kazandırıldılar.

Menteşe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile kırsalda yaşayan kadınlara, Muğla'ya özgü geleneksel kumaşların dokunmasına yönelik eğitimler verildi. Proje çerçevesinde eğitim alıp başarılı olan kadınların evlerine dokuma tezgahları kurularak kadınların evlerinden çalışması sağlandı. Böylece, Muğla kırsalında dokumacılık geleneğinin yaşatılmasına yönelik önemli bir adım da atıldı ve kadınlar istihdama kazandırıldı.

Projede, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Mobella Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Muğla Vakfı ortak olarak yer alıyorlar. Ayrıca, Muğla Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi iştirakçi olarak projeye katkı sağlıyorlar.

Proje çerçevesinde, Muğla'nın Yeşilyurt bürümcüğü gibi geleneksel dokumalarının dokunduğu 60 adet tezgah orjinallerine sadık kalınarak bu işin erbabı marangoz ustaları tarafından yeniden üretildi. Dokuma tezgahları, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'ne kurularak burada kadınların toplam 192 saat dokuma eğitimi almaları sağlandı. Şu anda, evine tezgah kurulmasını istemeyen kadınlar, Olgunlaşma Enstitüsü'ne gelerek üretimlerine burada devam ediyorlar. Enstitüye gelemeyen Yeşilyurt, Bayır gibi köylerdeki 24 kadının evine dokuma tezgahları kuruldu ve kadınların evlerinden çalışmaları sağlandı. Önümüzdeki yıl proje çerçevesinde, dokuma tezgahının kurulduğu köy sayısının 11'e çıkartılması hedefleniyor.

Toplam 60 kadının dokuma eğitimi aldığı projede ayrıca; Finasal Okuryazarlık, İletişim, Beden Dili, Zaman Yönetimi, Stresle Başa Çıkma, Aile İçi İletişim, Yaşam Becerileri ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimleri verildi. 'Kadınlar Üretiyor Menteşe Kazanıyor' projesiyle Muğla'nın geleneksel Yeşilyurt bürümcük dokuması gibi kumaşlar üretilirken pamuk, keten gibi kumaşlar da dokunarak pareo, şal, peşkir, gömlek ve elbise üretimi yapılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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