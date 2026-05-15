Muğla'da Nisan'da 1,745 Konut Satıldı - Son Dakika
Muğla'da Nisan'da 1,745 Konut Satıldı

15.05.2026 16:07
Muğla'da Nisan ayında 1,745 konut satışı gerçekleştirildi, ikinci el satışlar öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Muğla'da Nisan ayında bin 745 konut ve işyeri satışı gerçekleşti.

Muğla'da konut satışları Nisan ayında da hareketliliğini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kent genelinde Nisan ayında toplam bin 745 konut satışı gerçekleştirildi.

Satışı yapılan konutların 481'ini ilk el satışlar oluştururken, ikinci el konut satışları ise 1 bin 264 olarak kaydedildi. Veriler, Muğla'da ikinci el konut satışlarının piyasadaki ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.

Öte yandan yabancılara yapılan satışlarda da hareketlilik devam etti. Nisan ayında yabancılara 27 konut ile 2 iş yeri satışı gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Emlak

