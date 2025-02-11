Muğla'da Orman Yangınlarının Ardından Destek Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Orman Yangınlarının Ardından Destek Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla\'da Orman Yangınlarının Ardından Destek Çalışmaları Devam Ediyor

2024 yılında Muğla'da gerçekleşen orman yangınları sonrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen arıcılara kovan ve ekipman desteği sağlarken, 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi ile ücretsiz fidan dağıtımına da başladı.

11.02.2025 15:49  Güncelleme: 15:52
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2024 yılında Muğla'da yaşanan orman yangınlarında ormanların yanı sıra tarım arazileri, ormanlık alanlardaki arı kovanları ve tarımsal sulama ekipmanları da büyük zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangının ilk gününden itibaren ekipleri yangın sahasına göndererek yangının yaralarının sarılacağını söyledi. Yangının yaralarını sarmak için bugüne kadar fidan dağıtımı, tarımsal sulama ekipmanları desteği veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangında kovanları zarar gören arıcılar için kovan desteğine başladı. Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarında özellikle arıcılığın yapıldığı ve kovanların büyük zarar gördüğü Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi'nde kovan dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen arıcılara Sarnıç Mahallesi'nde 210 adet kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 adet arıcılık el malzemesi (sır tarağı, sır bıçağı, el demiri) dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yangınlardan sonra verdiği destek sözü ile bugüne kadar vatandaşlara arıcılık malzemeleri, fidan ve tarımsal sulama ekipmanları dağıtımı gerçekleştirildi.

Ücretsiz fidan dağıtımı il genelinde yapıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin yangından etkilenen bölgelerin ekosistemini yeniden canlandırmak amacıyla 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi il genelinde yapıldı. Proje kapsamında Menteşe ilçesinde başlayan ücretsiz fidan dağıtımı tüm il genelinde yapıldı. Piyasa değeri 11 milyon TL olan 110 bin ceviz ve zeytin fidanı, yangından etkilenen vatandaşlara ve 10 dönüme kadar arazisi olan tüm çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Hedeflenen alanın ağaçlandırılmasıyla toplam 4 bin 400 dekar alan yeniden yeşillendirilecek.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan ve yangından büyük zarar gören arıcılar, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerin kendileri için hayati önem taşıdığını belirtti. Eyüp Şahin "240 kovanım vardı hepsi gitti. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun boş kovan, ekipman falan verecek. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize" dedi.

Arıcılardan Atilla Durgut, "Bir tır arı vardı bende. 380 arıdan hiçbir şey kurtaramadım. Ahmet Başkanımdan, Büyükşehir'den Allah razı olsun. Teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Gıda Mühendisi Övgü Ferek, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın tarıma verdiği destek ve önlemle orman yangınlarından etkilenen arı yetiştiricilerimize desteklerimize devam etmekteyiz. Bu kapsamda kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme makinesi, bal hasat çadırı ve aracılık ekipmanları desteklemesi yapıyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak adına destek projelerinin devam edeceğini, 2024 yılı yangınları sadece ormanları değil, vatandaşların geçim kaynaklarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Başkan Aras, arıcılığın, bölge ekonomisi için hayati bir öneme sahip olduğunu ve arıcıları desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Orman Yangınlarının Ardından Destek Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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