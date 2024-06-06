Muğla'da Su Faturaları İle İlgili Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Su Faturaları İle İlgili Açıklama Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, su faturalarının aynı ayda iki defa tahsil edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımlarına açıklık getirildi.

06.06.2024 12:50
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, su faturalarının aynı ayda iki defa tahsil edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımlarına açıklık getirildi.

Daha önce fatura kesim tarihinden itibaren takip eden ayın 290'sinde olan ödeme tarihinin Sayıştay Denetim raporunda ödene tarihinin çok uzun olduğu, bundan sonraki süreçte ödeme tarihinin fatura kesim tarihinden itibaren 20 gün olarak belirlendiği açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda su faturalarının 1 ay öne çekildiği ve aynı ayda 2 fatura tahsil edildiği gibi birtakım sosyal medya paylaşımları ve haberler yer almıştır. Bu paylaşımlar nedeniyle MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak açıklama yapılması gereği doğmuştur. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak faturalarımızı 2560 sayılı kanunun 'Tarife tespit esasları' başlıklı 23'üncü maddesine istinaden hazırlanan MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğine göre tahsil etmekteyiz. Bu yönetmeliğe istinaden 2015 yılında sayaç okuma planı hazırlanmış ve o tarihten bu yana faturaların son ödeme tarihi okuma yapılan ayı takip eden ayın 20'si olarak belirlenmiştir. 2015 yılından bu yana devam eden uygulamaya göre örneğin; bir abonenin sayacının 1 Mayıs tarihinde okunması durumunda bu abonenin son ödeme tarihi 20 Haziran olarak belirlenmiştir. Ancak 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre su faturalarının son vade tarihinin çok uzun olduğu ve bunun kısaltılarak tüm abonelerin eşit vade tarihi verilerek ödeme yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu rapora istinaden ödeme tarihlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, vade tarihleri fatura okuması yapılan ayı takip eden ayın 20'si olarak değil, faturaların okunduğu günün 20 gün sonrası olarak değiştirilmiştir. Mayıs ayı başlarında faturası okunan ve Haziran ayının 20'sine kadar ödemesini yapmamış olan vatandaşlarımız 2 fatura ile karşılaşmış olsalar da uygulama tek seferlik olarak yapılmış yeni düzenleme kapsamında ödemeler faturayı takip eden 20 gün içinde yapılacaktır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Su Faturaları İle İlgili Açıklama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Su Faturaları İle İlgili Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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