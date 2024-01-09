Muğla\'da Su Ürünleri İhracatı 810 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da geçen yıl 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balık iç pazarın yanı sıra ihracata da gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç, AA muhabirine, su ürünleri yetiştiriciliği alanında hem büyümeye hem de kendilerini geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Muğla'nın çipura, levrek, granyöz, alabalık ve birçok balık çeşidi ile ekonomiye katkı sağladığına işaret eden Sevinç, "2020 yılında 78 bin ton olan ihracatımız 2023 yılında 129 bin tona yükselirken, 2020 yılında su ürünleri ihracatından 410 milyon dolar olan gelir, 2023 yılında ise 810 milyon dolar gibi çok ciddi artışla istenilen noktaya geldi. Sektörde gelir artışı ve üretim yaklaşık iki katına çıktı." diye konuştu.

Kentte yapılan üretimin başta Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 100'e yakın ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Sevinç, deniz üzerinde yetiştiriciliği yapılan çipura, levrek off-shore üretimlerinin yanı sıra alabalık yetiştiriciliği ve ihracatında da önemli bir noktada olduklarını kaydetti.

Kentte birçok firma ile ihracatta önemli bir atılım yapıldığını anlatan Sevinç, şöyle konuştu:

"Yine aynı şekilde toprak havuzlarda yetiştiriciliğini yaptığımız çipura, levrek, granyöz üretimimiz de önemli bir sevide. Toprak havuzlardaki üretimde elde edilen balıkla hem lezzeti hem de verimiyle işletmecilerimizin ciddi gelir elde ettiğini gözlemliyoruz. Bu üretimlerimize de hızlı bir şekilde ara vermeden devam ediyoruz. Toprak havuzların yanı sıra bu alanlarda onlara entegre işletme, yavru üretim, adaptasyon tesisleri ve bunlarla birlikte birçok sektöre hizmet verecek işletme ve tesislerimizle hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Sevinç, milli ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacak bir şekilde faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek "Hedeflerimiz buralarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıllarda su ürünleri üretimini daha fazla çeşitlendirerek, katma değeri yüksek ürün haline getirip sektörün daha fazla büyümesine katkı sağlayacağız." dedi.