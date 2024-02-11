Muğla'da Tarım İhracatı ve Gelir Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'da Tarım İhracatı ve Gelir Artışı

Muğla\'da Tarım İhracatı ve Gelir Artışı

Muğla'da geçen yıl çiftçiler tarafından yapılan hummalı çalışmalar sonucunda bitkisel ürün ihracatı ve gelirinde artış yaşandı. 2022'de 79 bin 506 ton olan ihracat miktarı, geçen sene 122 bin 501 tona yükselerek yüzde 54 artış gösterdi. Bu artıştan 141,5 milyon dolar gelir elde edildi. Özellikle domates ve narenciye ihracatıyla dikkat çeken Muğla, bitkisel üretimde büyüyen ve ihracatı artan bir il olarak öne çıkıyor. Domates ihracatı 58 bin tondan 99 bin tona yükselirken, portakal ihracatı da 4 bin tondan 5 bin tona çıktı. Ayrıca Muğla çileği ihracatında da artış yaşandı ve 90 tondan 164 tona çıktı. Örtü altı tarımda ise Muğla, Avrupa için vazgeçilmez bir konuma geldi.

11.02.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da geçen yıl çiftçiler tarafından sera ve tarlalarda hummalı bir çalışma ile üretilen ürün miktarı ve ihracattan elde gelirde artış sağlandı.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç, AA muhabirine, 2022'de 79 bin 506 ton olan bitkisel ürün ihracatının geçen sene 122 bin 501 tona yükseldiğini ve yüzde 54 artan ihracattan 141,5 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Muğla'nın birçok alanda üretimiyle ve kalitesiyle isminden söz ettiren bir il olduğunu belirten Sevinç, "Bitkisel üretimde de önemli üretim potansiyeli olan ilimizde özellikle domates ve narenciyede ihracatımız yüz güldürüyor. Bitkisel üretimde gün geçtikçe büyüyen ve ihracatı artan bir Muğla var." dedi.

Domates ihracatı 58 bin tondan 99 bin tona yükseldi

Sevinç, örtü altı domates yetiştiriciliğinin yanı sıra tarla domatesinde de Datça ilçesinde ilk hasadı ve yine yılın son hasadını yapan bir il olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Domates ihracatının 58 bin tondan 99 bin tona yükseldiğini vurgulayan Sevinç, bunun üreticinin yüzünü güldürdüğü gibi ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu kaydetti.

Sevinç, önemli ihraç ürünlerinden birinin de portakal olduğunu, portakalda ihracatın 4 bin tondan 5 bin tona çıktığını bildirdi.

Muğla çileğinde ihracatın 90 tondan 164 tona yükseldiğini belirten Sevinç, proje ile 426'sı kadın olmak üzere 1444 kişiye istihdam sağlandığını, yurt içi ve yurt dışı satışlardan 120 milyon gelir elde edildiğini dile getirdi.

"Örtü altı tarımda Avrupa için artık biz vazgeçilmez olduk"

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili ve Fethiye Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Atabey Akgün ise örtü altı üretimde bölgenin Antalya'dan sonra ulusal bazda ikici sırada yer aldığını söyledi.

Bölgede ciddi bir örtü altı yatırımı olduğunu ifade den Akgün, şöyle konuştu:

"Özellikle Batı Akdeniz, Fethiye Kaş arasında büyük işletmeler devreye girdi. İhracatı teşvik edip ihracat sirkülasyonunu yukarıya taşımaya başladı. Pandemiden sonra Avrupa ülkelerinde örtü altı yatırımı azaldı. Böylece Türkiye'ye ciddi bir talep olmaya başladı. Şu anda ürün çeşitliliği de var. Eskiden tek tip domates ihraç edilirdi, şimdi ise topraksız salkım, topraklı salkım ve kokteyl domates gibi çeşitlilikler var. Sadece domateste 7-8 başlıklı ürün Avrupa ülkelerinin marketleri ve mutfağını süsler hale geldi. Örtü altı tarımda Avrupa için artık biz vazgeçilmez olduk."

Özellikle ihracatın yüksek olduğu takvimlerde ürünlerin de yüksek rakamlara pazarlandığını vurgulayan Akgün, "Bu dönemde elde ettiği yüksek gelir, üreticimizin 12 ay nefes almasını sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye, Muğla, Üretim, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Tarım İhracatı ve Gelir Artışı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Tarım İhracatı ve Gelir Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement