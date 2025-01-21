Muğla\'da Tarım ve Turizm Entegrasyonu İçin İşbirliği

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Barış Saylak ile tarım, hayvancılık ve turizm entegrasyonu üzerine görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Muğla'nın sahip olduğu tarımsal potansiyelin değerlendirilmesi ve bu potansiyelin turizm sektörü ile entegre edilerek bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması konuları ele alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile Başkan Aras, yerel üretimin desteklenmesi için atılabilecek adımlar konusunda görüşlerini dile getirdi. Ziyaretin gündeminde bölgedeki tarımsal ürünlerin turistik tesislerde değerlendirilmesi ve Muğla'nın tarımsal markalarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı vardı.

"Muğla'nın potansiyelini güç birliğiyle harekete geçireceğiz"

Ziyaretin ardından konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Muğla, tarım ve turizm alanında büyük bir potansiyele sahip. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki duyarlılığı ve iş birliği yaklaşımı, üreticilerimize ve bölge ekonomimize büyük katkı sunacaktır. Tarım ve turizm entegrasyonu konusunda güç birliği yaparak, Muğla'nın bu iki alandaki liderliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Saylak, tarım ve turizmin entegrasyonuna yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm tarım paydaşları ile omuz omuza olduklarını söyledi.

Başkan Ahmet Aras ise yerel yönetim olarak tarıma verdikleri önemi bir kez daha dile getirerek, "Muğla, yalnızca turizmin değil, tarımın da başkenti olma yolunda ilerliyor. Üreticimizi desteklemek ve ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamak için her zaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle iş birliği içinde olmaya hazırız" dedi. - MUĞLA