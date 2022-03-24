Muğla'da tarladan balık hasadı yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, tarla balıkçılığını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, " Muğla'da 2021 yılında 118 üretici 8,8 milyon lira yetiştiricilik desteklemesinden faydalandı" dedi.

Özkaldı, Milas ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki Senatör Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisinde incelemelerde bulundu.

Tarlada hasadı yapılan balıkların oldukça kaliteli olduğunu ifade eden Özkaldı, üreticilere bereketli bir yıl diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sağlıklı ve besin değeri yüksek bir ürün olan balık konusunda yetiştiriciliği desteklediklerini kaydeden Özkaldı," Balık üretiminde lider olan Muğla'da 2021 yılında 118 üretici 8,8 milyon lira yetiştiricilik desteklemesinden faydalandı. Tarla balıkçılığını da desteklemeye davam edeceğiz. Küçük balıkçı desteklemelerinde ise 929 gemi sayısı kayıtlara geçti ve 1,2 milyon lira destekleme yapıldı." diye konuştu.

Milas İlçesi İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muhammet Toğuç, Özkaldı'ya tarla balıkçılığına verilen desteklerden ötürü teşekkür etti.