Muğla\'da Yapılan En Büyük Güneş Enerji Santrali Elektrik Üretimine Devam Ediyor

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Ege Bölgesi'nde kurumlar tarafından yapılan en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olan Menteşe Denizova GES tesisi, elektrik üretimine devam ediyor. GES santrali 109 Milyon TL yatırımla 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kuruldu.

Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi devreye aldığı Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali 5 MWe (6,22 MWp) kurulu güce sahip olup yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretecek.

MUSKİ Köyceğiz'de 2023 yılında tükettiği elektrik miktarı kadar enerji üretti

İki buçuk aydır elektrik üretimi yapan tesis elektrik faturalarından mahsuplaşma işlemleri sonrası kurumun bugüne kadar 7 milyon 315 TL lik tasarruf etmesini sağladı. Aylık 3 buçuk milyon Türk Lirası üzerinde tasarruf sağlayan tesisin ürettiği elektriğin Köyceğiz İlçesi'nde 2023 yılında evlere su iletimi sağlayan pompalar, atıksu arıtma tesisi, idari ofislerde harcanan elektrik miktarına eş değer olduğu belirtildi. - MUĞLA