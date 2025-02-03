Muğla'dan 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'dan 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtımı Başladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin 81 iline toplam 2 milyon ata tohumu dağıtımına başladı. 980 çeşit tohumdan 120'sinin dağıtımı bu yıl gerçekleştirilecek. Yerel tohumların yaygınlaştırılması için yapılan bu uygulama, hem çiftçilere hem de vatandaşlara ücretsiz olarak sağlanıyor.

03.02.2025 14:11  Güncelleme: 14:25
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2 milyon ata tohumu dağıtımı başladı

MUĞLA - Türkiye'nin en kapsamlı 'Yerel Tohum Merkezi' Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum merkezinden Türkiye'nin 81 iline vatandaşlar tarafından talep edilen ata tohumlarının dağıtımı başladı. Bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinden başta domates, biber, patlıcan, bamya, fasulye gibi 120 çeşit ata tohumundan 2 milyon adet tohum dağıtımı başladı.

Yerel Tohum Merkezi envanterinde 980 çeşit ata tohumu var

2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'Yerel Tohum Merkezi' kurulduğu yıldan bugün kadar 19 milyon adet yerel tohum toprak ile buluşurken, yerel tohum merkezi envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunuyor. Yerel tohumların dağıtımı öncesi Yerel Tohum Merkezi'ne getirilen ve çoğaltımı yapılan tohumların hastalık, zararlı bulaşıklığı ve çimlenme yeteneği Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Test Laboratuvarında test ediliyor. Laboratuvarda uygulanan testlerden geçmeyen tohumların dağıtımı yapılmıyor. 2025 yılında 120 çeşit ata tohumunun dağıtımı gerçekleştirilecek.

81 İl'e yerel tohum dağıtımı başladı

Bugüne kadar Türkiye'nin 81 iline 19 Milyon yerel tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak yerel tohum dağıtımına başlayacak. Vatandaşlar yereltohum.mugla.bel.tr web adresinden başvuru formunu doldurarak veya Şubat ayı içinde Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek yerel tohumları ücretsiz alacak.

"Hibrit tohum kullanmıyorum"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezinden her yıl ata tohumu aldığını belirten Berrin Yener, "Her sene zaten alıyorum ve ekiyorum. Çok memnunum ben tohumlarımdan. Zaten hiç hibrit tohum ekmiyorum. Hep yerel tohum ekiyorum. Ama olmayanları da gelip buradan alıyoruz. Allah razı olsun belediyemizden. Bu sene Bozdoğan salatalık aldım, Kınalı bamya aldım, Kavun biber aldım, Oturak domates aldım, Siyah kabak aldım. Bu tohumlarımızın yayılması çok güzel bir şey. Belediyemizin en güzel faaliyetlerinden biri. Yani ben çok memnunum. Yani herkese memnun"

"Yerel tohumların yaygınlaştırılıyor olması çok güzel"

İstanbul'dan Marmaris'e yerleşen Seda Düzgün, yerel tohum hizmetinden ücretsiz olarak vatandaşların faydalandırılmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel bir şey. Ben zaten çok eskilerden öyle olurmuş, kızların çeyizlerine tohumlar verilirmiş. O kadar değerliymiş ki son zamanlarda bu tarz bir şeyin, yerli tohumların tüm Türkiye'ye genel olarak yaygınlaştırılıyor olması bence çok güzel bir uygulama. Bunlardan bizlerin de faydalanması çok güzel. Bizler şehirden buraya yeni göç ettiğimiz için bu tarz şeylerle özellikle gerçekten yerli tohum, ata tohumuyla tanışmamız inanılmaz güzel bir şey oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir uygulamanın olduğu için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Ben acur aldım, domates aldım, buranın yerli bir sarı karpuzu var ona aldım, patlıcan aldım ve balkabağı aldım" dedi.

"2 milyon ata tohumu dağıtacağız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ve Yerel Tohum Merkezi sorumlusu Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, 2025 yılında 2 milyon ata tohumu dağıtacaklarını belirterek, "2016 yılında kurmuş olduğumuz yerel tohum merkezimizin envanterinde 980 çeşit atalık yerel tohum kayıt altına alınmıştır. 2024 yılı içerisinde 120 çeşit atalık yerel tohumdan yaklaşık 2 milyon tohum üretmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu tohumların tohum çimlenme testi, tohumla taşınabilir hastalık ve zararlı analizleri yapılmış, sağlıklı tohumlar 3 Şubat itibariyle ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. 81 ilimizden başvurular gelmeye başlamış olup, öncelikli olarak Ankara, İzmir, Eskişehir, Hatay ilçelerinden başvuruları almış bulunmaktayız. En fazla rağbet gören ürünlerimiz domates, biber, salatalık, bamya çeşitlerimiz olmaktadır. Bu yıl yaklaşık 2 milyon tohumu ücretsiz olarak toprakla buluşturmaya hedefliyoruz. Bugüne kadar da tohum merkezimiz 19 milyon yerel tohumu toprak ile buluşturmuş bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'dan 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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