Muğla'dan Ukrayna ve Polonya'ya Portakal İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'dan Ukrayna ve Polonya'ya Portakal İhracatı

Muğla\'dan Ukrayna ve Polonya\'ya Portakal İhracatı

Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde üretilen portakallar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri tarafından kontrol edildikten sonra Ukrayna ve Polonya'ya gönderildi. Bu ilçelerde üretilen narenciye miktarı ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.

09.02.2024 11:08
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Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde üretilen portakallar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri tarafından kontrol edildikten sonra Ukrayna ve Polonya'ya doğru yola çıktı.

Muğla'nın narenciye üretiminde lokomotif görevi yapan Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde üretilen narenciye miktarı ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Bu ilçelerde üretilen narenciyeler Ortaca'da bulunan yaş sebze ve meyve halinden yurtdışına ihraç ediliyor. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar narenciye üreticilerini üretim yapmakta ve üretime devam etmekte zorlansa da Ortaca'da ihracat devam ediyor.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da üretilen portakallar Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri, tarafından kontrol edildi. Kontrollerde ürünler karantina etmenleri açısından titizlikle denetlendikten sonra temiz bulunan ürünlere Bitki Sağlık Sertifikası verildi. Sertifikasını alan portakallar Ukrayna ve Polonya'ya doğru yola çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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