Muğla Büyükşehir, GES\'lerden 17 milyon kW elektrik üretti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 12:04  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Sonsuz Kaynağımız Güneş' projesi kapsamında kurduğu Güneş Enerjisi Santrali ile tarihi bir başarıya imza atarak şebekeye bağlı çalışan ilk lisanssız elektrik üretim tesisi oldu. Yıllık 17 milyon kW enerji üretimi hedefleyen proje ile yaklaşık 53 milyon TL tasarruf sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sonsuz Kaynağımız Güneş' projesi kapsamında Mezbahane Tesisine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES), Türkiye'de TEDAŞ tarafından kabulü yapılan ve şebekeye bağlı çalışan ilk lisanssız elektrik üretim tesisi olarak tarihe geçmişti.

Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla mezbaha tesislerinin ardından Menteşe şehirlerarası otogar ve ardından Menteşe Denizova Mahallesinde kurduğu GES tesisleri ile güneş enerjisinden elde ettiği enerji üretimi ile son olarak yıllık 17 milyon kW enerji üretimi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi çatısına kurduğu GES ile tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü güneşten karşılayarak yılsonuna kadar yaklaşık 1 milyon TL üzerinde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar il genelinde kurduğumuz GES'lerden 17 milyon kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik ve yaklaşık 53 milyon TL tasarruf elde ettik. Ürettiğimiz bu enerji, 2025 yılı içerisinde Dalaman, Datça, Seydikemer ve Ula ilçelerimizde faaliyet alanlarımızda kullandığımız elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaştı. 2026 yılında da yatırımlarımıza devam ederek, planlamamız kapsamında 4 farklı arıtma tesisimizin çatısına daha GES kurulumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın temiz enerji ve tasarruf odaklı vizyonu sayesinde, kaynaklarımızı verimli kullanarak Muğla'mız için tasarruflu çalışmaya ve yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Muğla, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:06:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.