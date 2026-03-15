Muğla Büyükşehir, GES\'lerden 17 milyon kW elektrik üretti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sonsuz Kaynağımız Güneş' projesi kapsamında Mezbahane Tesisine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES), Türkiye'de TEDAŞ tarafından kabulü yapılan ve şebekeye bağlı çalışan ilk lisanssız elektrik üretim tesisi olarak tarihe geçmişti.

Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla mezbaha tesislerinin ardından Menteşe şehirlerarası otogar ve ardından Menteşe Denizova Mahallesinde kurduğu GES tesisleri ile güneş enerjisinden elde ettiği enerji üretimi ile son olarak yıllık 17 milyon kW enerji üretimi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi çatısına kurduğu GES ile tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü güneşten karşılayarak yılsonuna kadar yaklaşık 1 milyon TL üzerinde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar il genelinde kurduğumuz GES'lerden 17 milyon kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik ve yaklaşık 53 milyon TL tasarruf elde ettik. Ürettiğimiz bu enerji, 2025 yılı içerisinde Dalaman, Datça, Seydikemer ve Ula ilçelerimizde faaliyet alanlarımızda kullandığımız elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaştı. 2026 yılında da yatırımlarımıza devam ederek, planlamamız kapsamında 4 farklı arıtma tesisimizin çatısına daha GES kurulumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın temiz enerji ve tasarruf odaklı vizyonu sayesinde, kaynaklarımızı verimli kullanarak Muğla'mız için tasarruflu çalışmaya ve yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA