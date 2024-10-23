Muğla, Havaalanı Taşımacılığında Yeni Araçlar ile Hizmete Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla, Havaalanı Taşımacılığında Yeni Araçlar ile Hizmete Devam Ediyor

Muğla, Havaalanı Taşımacılığında Yeni Araçlar ile Hizmete Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ve Bodrum-Milas Havaalanlarına modern araçlarla yolcu taşımaya devam ediyor. Toplamda 5.9 milyon kişinin ulaştığı havaalanı taşımacılığında, filosunu güçlendirmek için 35 yeni araç alınıyor.

23.10.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Türkiye'nin iki havaalanına sahip iki ilinden biri olan Muğla'da Dalaman ve Bodrum-Milas Havaalanlarına Büyükşehir Belediyesi modern ve konforlu araçlarıyla yolcu taşımaya devam ediyor.

2014 yılında havaalanı taşımacılığına başlayan ve 32 modern ve konforlu araçla vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar, Bodrum Havalimanından 3 Milyon 337 bin 347; Dalaman Havalimanından 2 Milyon 606 bin 398 kişi olmak üzere toplam 5 Milyon 901 bin 258 kişiye ulaşım hizmeti verdi.

Büyükşehir 35 yeni otobüs alıyor

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 yeni araç alacak olan Büyükşehir Belediyesi bu araçlardan 20'sini toplu ulaşımda, 15'ini de havaalanı taşımacılığında kullanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2014 yılında başlatılan havalimanı taşımacılığını daha ileri seviyelere taşımak ve vatandaşların konforlu yolculuk yapmalarını sağlamak için çalıştıklarını, seyahat eden yolcu sayısının her geçen gün arttığını belirterek, 'Dünya Kenti Muğla' vizyonunun en önemli ayaklarından biri olan havaalanlarında ulaşımda da iddialı ve yerli, yabancı misafirlerimizin yanında olduklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla, Havaalanı Taşımacılığında Yeni Araçlar ile Hizmete Devam Ediyor - Son Dakika

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