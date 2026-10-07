Ormandan topluyorlar, kilosunu 500 liradan satıyorlar

Muğla'da son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların merakla beklediği çıntar mantaru sezonu başladı. Menteşe'nin ormanlık alanlarında yetişen sezonun ilk çıntar mantarları, az miktarda da olsa pazarlarda tezgahlarda yerini aldı.

500 LİRAYA SATILIYOR

Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntar mantarları kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor. Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor.

SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK FAYDALI

Her yıl sonbahar aylarında Muğla'nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.