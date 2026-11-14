Muğla Milas'ta 4,9 kilometrelik yol 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandı - Son Dakika
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Muğla Milas'ta 4,9 kilometrelik yol 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandı

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Muğla Milas\'ta 4,9 kilometrelik yol 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Bodrum'daki devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyip yeni dönem yatırım programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milas Dörttepe'de 4,9 kilometrelik yol 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni dönem yatırım programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas Meşelik ve Bodrum Mumcular mahallelerinde muhtarlarla bir araya gelerek devam eden yol yatırımlarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımların sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Milas Dörttepe Mahallesi'nin 4,9 kilometrelik yolu 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandı. Meşelik Mahallesi'nde ise MUSKİ tarafından altyapısı tamamen yenilenen yolda asfalt serimine başlandı.

Mumcular-Yeniköy yolunda pazartesi günü asfalt çalışmalarına başlanacağını açıklayan Yılmaz, gelen talepler doğrultusunda güzergahın 650 metre uzatılarak nizamiye bölümünün de projeye dahil edildiğini kaydetti.

Genel Sekreter Yılmaz, Milas-Menteş yolunda hazırlıkların tamamlandığını, protokol ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) başvurularının yapıldığını belirten Yılmaz, Meşelik ve Mumcular çalışmalarının ardından ekiplerin bu güzergahta çalışmalara başlayacağını ifade etti.

Mumcular-Bayır yolu Alparslan Caddesi'nde ise Bodrum Belediyesi ile koordineli çalışma yürütüleceğini bildiren Yılmaz, yağmur suyu projesi ve üstyapı yatırımlarının eş zamanlı gerçekleştirileceğini söyledi.

Bodrum'daki yeni dönem yol programına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, Bağla-Gürece arasında 9 kilometrelik yol çalışmasına başlanacağını, Gündoğan-Kızılburun arasındaki 1,9 kilometrelik güzergahta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapımına geçileceğini belirtti.

Gümüşlük Atatürk Caddesi'nde 800 metrelik bölümde sıcak asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağını aktaran Yılmaz, Kızılağaç-Yalıçiftlik güzergahında ise 8,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve kaldırım düzenlemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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