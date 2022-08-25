Bodrum'a "Odyssey of the Seas" ile 3 bin 693 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, 347 metrelik "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerle 3 bin 693 yolcu geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum, Royal Caribbean filosunun en yeni ikinci gemisi "Odyssey of the Seas"i ağırladı.

Dünyanın en büyük gemileri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman 3 bin 693 yolcu getiren gemi, Bodrum'a ilk seferini yaptı.

Gemideki yolcular, Bodrum şehir merkezini gezdi, kale ve ören yerleri turlarına katıldı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, her geçen gün gemi boyları ve kapasitelerinin arttığı kruvaziyer turizminde Bodrum Cruise Port'un tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir gemiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Odyssey of the Seas" gibi büyük gemileri gelecek yıldan itibaren Bodrum sularında daha fazla göreceklerini ifade eden Güngör, Bodrum'un çok önemli bir kruvaziyer destinasyonu olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Geçen yıl seferlerine başlayan gemi, 5 bin 510 yolcu ve 1663 kişilik mürettebat kapasitesine sahip.

Gemide yolcuların kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2105 kabin yer alıyor. Ayrıca tesisleri arasında sörf ve paraşütle atlama simülatörleri, kaya tırmanma duvarı, yüzme havuzları, gözlem kabini, çarpışan arabalar, basketbol sahası, solaryum, spa ve fitness merkezi ile tiyatro bulunuyor.