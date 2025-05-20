Muğla\'nın İhracat Başarısı 815 Milyon Dolar

Su ürünleri üretimi ve ihracatında Türkiye'nin başkenti Muğla, 2024 yılında 815 milyon dolar ihracata imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, sektörün yakın zamanda 1 milyar dolar ihracatı aşacak potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Muğla'da düzenlediği 'İş Dünyası Buluşmaları-Muğla' toplantısında konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Muğla'nın 2024 yılında 397 milyon dolarlık ithalata karşılık 1 milyar 296 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini verdi. Girit, "Muğla her 100 dolarlık ithalata karşılık 326 milyon dolar ihracat yapmış. Muğlalı ihracatçılarımızı kutluyoruz, bu başarılarının daha yukarı çıkması için devlet desteklerini daha etkin kullanmaları için devlet destekleri konusunda kendilerini bilgilendirmeye geldik" diye konuştu.

Muğla'nın su ürünleri ihracatı yanında çam balı üretimi ve ihracatında da öne çıktığını vurgulayan Girit, şöyle devam etti: "Muğla aynı zamanda önemli bir madencilik merkezi. 'Muğla Beyazı' tüm dünyada tercih edilen bir mermer çeşidimiz. Muğla, 2024 yılında 122 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdi. Madencilik sektörü, Muğla'nın ihracatında ikinci büyük sektör oldu. Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Muğla'da 2024 yılında 36,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatına imza atıldı. Muğla'nın ihracatına gemi yat sektörümüz 34 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörümüz 32 milyon dolar katkı sağladılar" dedi. - MUĞLA