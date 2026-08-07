Muğla’nın kapalı sistem sulama projesi dünya finalinde - Son Dakika
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Muğla’nın kapalı sistem sulama projesi dünya finalinde

Muğla’nın kapalı sistem sulama projesi dünya finalinde
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Muğla Valiliği YİKOB öncülüğünde açık sulama kanallarını kapalı sisteme dönüştüren modern sulama projesi, IPMA Küresel Proje Mükemmelliği Ödülleri 2026'da dünya finalisti oldu. Ödül töreni 18 Eylül 2026'da Japonya/Hiroşima'da yapılacak.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (YİKOB) öncülüğünde, suyu korumak ve toprağın bereketini artırmak için başlatılan modern sulama projesi dünyaca prestijli IPMA Küresel Proje Mükemmelliği Ödülleri (IPMA Global Project Excellence Awards) 2026'da Sosyal ve Bölgesel Kalkınma kategorisinde dünya finalisti oldu.

Proje çerçeveinde, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ, belediyeler, muhtarlar ve çiftçilerin el birliğiyle açık sulama kanallarını kapalı sistemlere dönüştürüyor; bu kapsamda bugüne kadar 20 bin metre kapalı boru hattı dağıtımı aşama aşama tamamlandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, projenin dünya finalisti olması nedeniyle Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kırsal kalkınmayı destekleyen bu örnek birlikteliğimiz, uluslararası alanda da taçlandı. Projemiz, dünyaca prestijli IPMA Küresel Proje Mükemmelliği Ödülleri (IPMA Global Project Excellence Awards) 2026'da Sosyal ve Bölgesel Kalkınma kategorisinde dünya finalisti oldu. Finaldeki rakiplerimiz: Belçika (Landell Mills - Africa RISE) Fas (UNFPA Morocco - ACCESS) Dereceler (Altın, Gümüş, Bronz), 18 Eylül 2026'da Japonya/ Hiroşima'da düzenlenecek ödül töreninde netleşecek. Toprağımıza sahip çıkan, suyunu koruyan ve bu projeye emek veren herkese yürekten teşekkürler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla’nın kapalı sistem sulama projesi dünya finalinde - Son Dakika

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