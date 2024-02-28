Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Marmaris\'te Satış Mağazası Açtı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında toplamak için kurduğu, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Marmaris Armutalan'da ilk satış mağazasını yine Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile açtı. Satış mağazasında kooperatif ortağı ve diğer üretim kooperatiflerin ürettiği Muğla'ya özgü çam balı, zeytinyağı, Datça bademi, çağla turşusu, Fethiye tahini, Gökova susamı, Marmaris yer fıstığı, Kavaklıdere cevizi, domates, biber salçası, Muğla börülcesi ve daha birçok ürün yer alıyor. Satış mağazasında ayrıca kadın kooperatiflerinin ürettiği seramik, dokuma, boyama, dikiş-nakış, elbise, çanta satışı da yapılıyor.

Marmaris'te faaliyet başlayan Muğla Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi satış mağazasını ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz, MAKKO Marmaris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Saniye Yavuz Tuğut eşlik etti.

Başkan Gürün; "Tarladan raflara üreticimiz ve vatandaşımız güvenilir ürüne uygun fiyatlarla ulaşacak.

Marmaris'te açılan Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi satış mağazasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'nın 13 ilçesinin ürünlerinin tek bir mağazada toplandığını, hemşehrilerinin ve Muğla'yı ziyaret eden misafirlerin bu mağazada üreten köylünün ürünlerine ulaşabileceğini söyledi. Başkan Gürün; "Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğlamızda üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için yola çıktık. İl genelinde üretim kooperatiflerimizi de tek çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmelerini sağladık. Tarımsal Güçbirliği'mizin ilk satış mağazasında Muğlamızın tüm ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tarladan raflara üreticimiz ve vatandaşımız güvenilir ürüne uygun fiyatlarla ulaşacak. Üreten köylümüz toprağında üreterek kazanacak ve tekrar milletin efendisi olacak. Vatandaşlarımız da Muğlamızın yağını, balını, susamını, börülcesini güvenle satın alarak tüketecek" dedi. - MUĞLA