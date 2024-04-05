Muğla, Türkiye\'de Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler İhracatında İlk Sırada

Bin 480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla, Türkiye'de su ürünleri ve hayvansal ürünler ihracatında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Ülkeye önemli döviz girişi sağlayan Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler sektörü 137,3 milyon dolar olan ihracat rakamını Mart ayında 143,8 milyon dolara çıkardı.
Türkiye'de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ve Ege Bölgesi'nde gıda ihracatının lideri de olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Mart ayında, Türkiye geneli su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 1,2'lik gerileme yaşarken, Ege Bölgesi'nden yaptığı ihracatı yüzde 5'lik artışla 137,3 milyon dolardan 143,8 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
ge İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kuru meyve sektöründeki ihracat artışı sürüyor. 2024 yılına başarılı bir giriş yapan ve iki aydır ihracat artış rekortmeni olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mart ayında ihracatını yüzde 9'luk artışla 84 milyon dolardan 91,2 milyon dolara çıkarsa da, ihracat artış rekortmenliğini, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'ne kaptırdı. 2024 yılında ilk kez yıllık ihracatta 1 milyar doları geçen EKMİB, Mart ayı sonunda yıllık ihracatını 1 milyar 22 milyon dolara taşıdı" dedi.
Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihraç pazarlarında tutunmayı başardığı belirten Eskinazi, "Türkiye'deki tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Mart ayında 66 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. 2023 yılında tarihi bir ihracata imza atan EZZİB, 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı" dedi. - MUĞLA
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, tarihi Hive şehrinde buluştu. İki lider, Orta Asya'da istikrarın ve güvenliğin sağlanması, ekonomik işbirliği, ticaret, enerji, ulaştırma ve turizm gibi konuları görüştü. Ayrıca Kazakistan ile Özbekistan demir yolları arasında ortak işletme oluşturulması ve Trans Afgan koridorunun geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamların durdurulması gerektiğini belirtti. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini ifade eden Palandöken, sigara zamlarının esnafın satışlarını düşürdüğünü ve devlete zarar olarak yansıdığını vurguladı.
Muş'ta bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler pancar ekimine başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, pancar ekimiyle Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çiftçilere destekler sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çalışmalar yürütülüyor.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki 182 projenin yatırım maliyetinin 51 milyar 919 milyon 455 bin lira olduğu açıklandı. Tanrısever, projeler için harcanan miktarı ve ödeneğin durumunu paylaşarak, tamamlanan, devam eden, ihale aşamasında olan ve henüz başlanılmamış projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, KÖYDES Programı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler de açıklandı.
İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kentin uğrak yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve çevresine gelerek alışveriş yaptı. Oluşan hareketlilik dron ile havadan görüntülendi. Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı'nda bulunan Mısır Çarşısı'na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi. Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi. - İSTANBUL
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