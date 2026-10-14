Muğla Ula\'da defne hasadında üreticilere yüzde 75 hibeli 36 bin 601 fidan dağıtılacak

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde defne hasadı ve fidan dağıtımı, Akyaka Mahallesi'nde ise avokado hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki rolüne dikkat çekilirken, üreticilere yüzde 75 hibe destekli defne fidanları dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan kadın üretici İpek Demirtaş, İşletme fakültesi mezunu olduğunu ve toprağa gönül vermiş bir kadın çiftçi olarak üretim yaptığını belirtti. Demirtaş, 12 dönümlük arazisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen defne fidanlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Muğla'da defne üretiminden yıllık 35 milyon TL gelir

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, konuşmasında Muğla'da defne üretiminin ekonomik önemine ve üreticilere yönelik destek çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Projesi kapsamında, Muğla genelinde yaklaşık Bin 500 dekar alanda yeni defne bahçelerinin oluşturulduğunu belirten Baydar, bu alanlardan yıllık yaklaşık Bin 600 ton yaş defne hasat edildiğini ve kilogramı 22 TL'den satılan ürün sayesinde yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildiğini belirtti. Muğla'da doğal defne yayılımının ağırlıklı olarak Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Seydikemer ilçelerindeki makilik alanlar ile ormanlık alanların geçiş bölgelerinde bulunduğunu belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Baydar, il genelinde yıllık ortalama 250 ton defnenin izin ve belirlenen toplama şartları çerçevesinde hasat edildiğini ifade etti.

36 bin 600 defne fidanı dağıtılacak

Program kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli toplam 36 bin 601 adet tüplü defne fidanı dağıtılacağını belirten Baydar, projenin temel hedeflerinin defne yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üretici gelirlerini artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu söyledi. Baydar, özellikle kadın üreticilerin üretime katılımının ve istihdamının desteklenmesine öncelik verdiklerini vurguladı.

Defne ihracatında 75 milyon dolar hedefi

Türkiye'nin dünya defne ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşıladığını belirten Baydar, defne ihracatından 2024 yılında 61 milyon dolar, 2025 yılında ise 51 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. 2026 yılında Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan yeni defne yaprağı ihracatı protokolüyle Çin pazarının yeniden açılmasının hedeflendiğini ifade eden Baydar, bu gelişmeyle toplam defne ihracatının 75 milyon dolar seviyesine ulaşmasının amaçlandığını dile getirdi.

2026 yılında üreticilere 1.2 milyar TL destek öngörülüyor

Üreticilere 2026 yılında 1,2 milyar TL destek öngörülüyor. Tarımsal desteklemelerle üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Baydar, 2025 yılında toplam 724,6 milyon TL tarımsal destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi. 2026 yılında temel destek tutarlarında iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Baydar, yıl genelinde 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Kadın üreticilerin tarımsal üretimde güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Baydar, Muğla'da 2021 yılında safran, 2022 yılında zeytin, 2023 yılında incir, 2024 yılında koyun yetiştiriciliği, 2025 yılında susam ve 2026 yılında karabuğday projeleriyle kadın üreticilerin desteklendiğini belirtti.