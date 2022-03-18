Muğla'ya kurulacak yeni çimento fabrikasında imzalar atıldı - Son Dakika
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Muğla'ya kurulacak yeni çimento fabrikasında imzalar atıldı

18.03.2022 13:29
Muğla'ya kurulacak yeni çimento fabrikasında imzalar atıldı

Sintek Group ve Muğla Çimento, yeni çimento fabrikası için sözleşme imzaladı.

Sintek Group ve Muğla Çimento, yeni çimento fabrikası için sözleşme imzaladı. Anlaşmasına göre, Yatağan ilçesinde sıfır tesis olarak kurulacak fabrika, günlük 4 bin 500 ton klinker kapasiteye sahip olacak.

Kent Şirketler Grubu'na bağlı Muğla Çimento'nun yeni entegre çimento fabrikası için imzalar atıldı. Sintek Group ile Muğla Çimento arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına göre, Muğla'nın Yatağan ilçesinde sıfır tesis olarak kurulacak fabrika, günlük 4 bin 500 ton klinker kapasiteye sahip olacak. Proje çerçevesinde Sintek Group, inşaat ve mekanik işler, yardımcı ekipman tedariği ve proje yönetimini üstlenecek.

Kamp kurulumu ve mobilizasyon süreci başlayacak

Yapılan açıklamaya göre imzalanan anlaşma, yer teslimini müteakiben 16 aylık sürede klinker üretim hattının inşaat ve montaj işlerinin tamamlanması, 18 aylık sürede ise çimento değirmeni ve paketleme üniteleri de dahil olmak üzere komple tamamlanmasını içeriyor.

Toplam 11 bin 750 ton montaj yapılacak

İnşaat işi kapsamında; Yaklaşık 100 bin metreküp beton dökümü ve 16 bin ton inşaat demiri kullanılacak ve klinker silosu, farin silosu, çimento silosu kayar kalıp yöntemi ile yapılacak. Mekanik işler kapsamında, toplam 11 bin 750 ton montaj yapılacak; değirmen, kırıcı ekipmanları, reclaimer ve stacker ekipmanları, paletli götürücü gibi ekipmanlar Sintek kapsamında tedarik edilecek. Sistem filtrelerinin imalatı Sintek'in Ankara'daki atölyesinde yapılacak ve diğer muhtelif ekipmanlar Türkiye'den tedarik edilecek. Teknolojik ekipman imalatlarının büyük bir kısmı da Sintek şantiye atölyesinde yapılacak.

"Türk çimento sektörüne yeni bir tesis kazandıracağız"

İş birliği ile ilgili bilgi veren Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay, "Çimento, enerji, demir-çelik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için anahtar teslimi kurduğumuz ve işletmeye aldığımız tesislere bir yenisini daha ekledik. Kent Şirketler Grubu'na bağlı Muğla Çimento'nun yeni entegre çimento fabrikasını anlaşmayla belirlenen sürede tamamlayacak ve Türk çimento sektörüne yeni bir tesis kazandıracağız. Türkiye'deki faaliyetlerimizin yanı sıra yakın zamanda Amsterdam'da açtığımız Sintek BV adlı şirketimiz ile Avrupa'da da operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Avrupa pazarındaki potansiyel müşterilerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika'daki potansiyel müşterilere de ulaşacağız" dedi. - MUĞLA

Muğla'ya kurulacak yeni çimento fabrikasında imzalar atıldı

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Yatağan, Fabrika, İnşaat, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'ya kurulacak yeni çimento fabrikasında imzalar atıldı - Son Dakika


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