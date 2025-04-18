Mühendis TEK-SEN\'den Üyelere Güçlü Destek

Kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin haklarını koruma, seslerini duyurma ve mesleki gelişimlerini destekleme konusunda önemli adımlar atan Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, üyelerine sunduğu hizmetlerle de destek oluyor. Üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırmak için önemli fırsatlar sunan Mühendis TEK-Sen Enerji Sendikası, onların gelişimine katkıda bulunmak adına çeşitli eğitim ve destek programları düzenliyor.

Kamu mühendisleri ve teknik personelin özlük hakları, adil ücret alması ve meslek kanunu çıkarılması için mücadele eden Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini de destekliyor. Bu kapsamda ücretsiz sertifikalı eğitim, kariyer geliştirme fırsatları ve hukuki destek sunduklarını ifade eden Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, sendikanın üye aidatlarından elde edilen bütçenin en az yüzde 10'unu, üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla eğitimlere ayırdıklarını açıkladı. Güler; Sendika olarak temel önceliklerinin, kamu mühendisleri ve teknik personelin yalnızca mesleki haklarını savunmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda da bütüncül bir destek sunmak olduğunu belirtti.

Üyelere özel ücretsiz sertifikalı eğitim fırsatları

Üyeleriyle güçlü ve kalıcı bir bağ kurarak, onların mesleki gelişimlerini desteklemek, haklarını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için kapsamlı bir yaklaşım benimsediklerini bildiren Güler, "Kamu mühendisleri ve teknik personelin hem mesleki hem bireysel yaşamlarında daha nitelikli ve güvenli koşullara sahip olmaları yönünde yoğun çaba harcıyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımız, sürekli eğitim fırsatlarımız, hukuki destek ve dayanışma kültürümüzle, her bir üyemizin mesleki bilgilerini, tecrübelerini artırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla onların yanında oluyoruz. Bu kapsamda, Boğaziçi Enstitüsü iş birliğimizle A1, A2, B1, B2 seviyelerinde İngilizce, temel Almanca, AutoCAD, ileri seviye Excel, Canva ve Microsoft Office programları gibi birçok sertifikalı eğitim sunuyoruz. Tüm bu eğitimler, üyelerimize tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Eğitimlerimizin içeriğini, üyelerimizin mesleki gelişim ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncelliyor ve çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, dijital platformlarda daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla çevrimiçi seminerler ve sosyal medya tanıtımları düzenlemeyi hedefliyoruz. Üyelerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve güçlendirmek adına ileriki zamanlarda üniversitelerle iş birlikleri yaparak, seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Sağlık ve hukuk konusunda da üyelerimizin yanındayız"

Güler, kamu mühendisleri ve teknik personelin hem mesleki hem de kişisel yaşamlarında daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Sendika olarak, üyelerine geniş kapsamlı destekler sunduklarını belirten Güler, "Kamu mühendisleri ve teknik personelin hem mesleki hem bireysel yaşamlarında daha nitelikli ve güvenli koşullara sahip olmaları yönünde yoğun çaba harcıyoruz. Sendikamız, üyelerine yalnızca hak temelli bir dayanışma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitelerini artıracak projeleri de hayata geçiriyor. Üyelerimizin yaşam kalitesini artırmak adına sağlık ve kurum anlaşmaları ile çeşitli indirim fırsatları gibi ek faydalar sağlıyoruz. Farklı sektörlerde birçok kurumla çeşitli indirim protokolleri ile üyelerimize somut avantajlar sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, iş hukuku, çalışan hakları ve çalışma koşulları gibi kritik konularda alanında uzman avukatlarımız tarafından bilgilendirme yapılarak; üyelerimizin hukuki haklarını güvence altına alıyoruz. Amacımız, üyelerimizin haklarını yalnızca korumak değil, aynı zamanda karşılaşabilecekleri her türlü hukuki sorunda yanlarında olarak etkin bir rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak. Gerekli görülen durumlarda, profesyonel hukuki destek almaları da sendikamız tarafından titizlikle sağlanıyor" dedi. - İSTANBUL