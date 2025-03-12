İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) 2021 yılı incelemelerinde en çok matrah farkı bulunan sektör 43,9 milyar lira ile imalat oldu. 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar lira vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi. İmalat sektörünü 43,3 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.

12.03.2025 14:36  Güncelleme: 15:13
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunun (VDK), geçen yıl birçok alanda yürüttüğü incelemelerde en çok matrah farkı bulunan sektör 43,9 milyar lirayla imalat oldu. VDK verilerinden elde edilen bilgiye göre, geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

EN BÜYÜK VERGİ KAÇAĞI İMALAT SEKTÖRÜNDE

Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi. Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü. Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.

ÖNERİLEN CEZALARIN YARISI MOTORLU KARA TAŞITLARININ ONARIMI SEKTÖRÜNDE

Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı. Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.

İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu. İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi müfettişleri tarafından 2024'te yürütülen incelemelerin sektörler itibarıyla sonuçları şöyle (lira):

Mükellefler geçen yıl en çok imalat sektöründe vergi matrahını eksik beyan etti
Mükellefler geçen yıl en çok imalat sektöründe vergi matrahını eksik beyan etti
İşte Türkiye\'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 78908900:
    ABD de vergi kaçırmanın cezası adam öldürmekten ağır .Bizede de aynı kanun olsa kötü olmaz sanırım .Ver en ağır cezayı kim kacırıyorsa görelim . 2 1 Yanıtla
  • n5685244:
    bunlar denetlenmiyormu ortada sorumlu yok mu acaba 0 0 Yanıtla
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