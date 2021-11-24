Mültecilere yönelik proje için danışmanlık hizmeti alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, " Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" kapsamında, bireysel danışmanlık hizmeti alımı için ihaleye çıkacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında birer çevre uzmanı, sosyal uzman, satın alma ve yönetim uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, sosyal girişimcilik uzmanı, iletişim uzmanı ve proje asistanı istihdam edilecek.

İlana ve iş tanımlarına yönelik detaylı bilgilere Bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği özgeçmişlerin en geç 6 Aralık saat 17.00'ye kadar "https://basvuru.sanayi.gov.tr" üzerinden iletilmesi gerekiyor.