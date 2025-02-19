Multinet Up'a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Multinet Up'a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü

Multinet Up\'a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü

Multinet Up, A.C.E Awards'ta yemek kartı kategorisinde 'Diamond' ödülünü üçüncü kez kazandı.

19.02.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Multinet Up, Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards'ın (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri), yemek kartı kategorisinde "Diamond" ödülünün kazananı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Türkiye'de yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markaları ödüllendirmek amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen A.C.E Awards'ta, yemek kartı kategorisinde üst üste üçüncü kez "Diamond" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan, şirket olarak en büyük önceliklerinin, müşterilerine her an yanlarında olduklarını hissettirmek olduğunu belirtti.

Mokan, "Onların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve yaşadıkları deneyimleri iyileştirmek için projeler geliştiriyor, ekipler kuruyoruz. Bu doğrultuda, 2016'da müşteri memnuniyetini daha etkin yönetmek için özel bir şikayet yönetimi ekibi oluşturduk. Bu ekip, müşteri geri bildirimlerini titizlikle değerlendirerek en hızlı ve doğru çözümleri üretmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Müşteri deneyimini iyileştirmenin yolunun teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaktan geçtiğine dikkati çeken Mokan, Multinet Up olarak, dijitalleşme odaklı projeleriyle hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını vurguladı.

"Müşterilerimizin yaşadığı deneyimleri sürekli olarak iyileştirme fırsatı buluyoruz"

Mokan, müşteri memnuniyetini proaktif bir yaklaşımla artırmaya odaklandıklarına işaret ederek, yapay zeka ve üretken yapay zeka destekli projelerini, müşterilerinin gerçek zamanlı duygu durumunu ölçmek için hayata geçirdiklerini aktardı.

"Smart Pulse" projeleriyle müşterilerinin telefon veya yazılı kanallarla ilettiği geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak takip ettiklerini, memnuniyet seviyesini ölçtüklerini, memnuniyetsizlikleri ise daha şikayete dönüşmeden tespit edip proaktif çözümler geliştirdiklerinin bilgisini paylaşan Mokan, şunları kaydetti:

"Bu sayede, müşterilerimizin yaşadığı deneyimleri sürekli olarak iyileştirme fırsatı buluyoruz. Müşteri deneyimi odaklı hizmet anlayışının en somut göstergelerinden biri, tüketicilerin geri bildirimleriyle elde ettiğiniz başarılardır. Bu doğrultuda, Multinet Up olarak A.C.E Awards'ta 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle yemek kartı kategorisinde üst üste üç yıldır Diamond ödülüne layık görülmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu gururu, büyük bir özveriyle çalışan ekibimiz ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, MultiNet, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Multinet Up'a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Multinet Up'a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.