Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: "KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: "KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz"

Multinet Up CEO\'su Ali Emre Sever: "KOBİ\'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz"
29.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenilikçi çözümleriyle Multinet Up, KOBİ'lerin operasyonel yükünü azaltırken hem çalışan memnuniyetini hem de ülke ekonomisine sağlanan sürdürülebilir katkıyı artırıyor.

Multinet Up, sunduğu uçtan uca hizmetlerle KOBİ'lerin operasyon süreçlerini sadeleştirirken, çalışan deneyimini de iyileştirerek kurumların büyüme yolculuğuna eşlik ediyor. Bu yaklaşımın hem şirketlere hem de ülke ekonomisine sağladığı katkılar hakkında açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'ler; istihdam, ihracat ve üretim gibi pek çok alanda kritik roller üstleniyor. Bu yapının sürdürülebilir şekilde büyümesi ise yalnızca finansal desteklerle değil, operasyonel süreçleri kolaylaştıran, verimliliği artıran ve dijital dönüşümü erişilebilir kılan çözümlerle mümkün oluyor. Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,8'i KOBİ'ler. İstihdamın yüzde 70,5'i, ihracatın yüzde 56,4'ü ve ithalatın yüzde 33'ü KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tablo, KOBİ'lerin yalnızca sayısal büyüklükleriyle değil, ekonominin omurgası olmalarıyla da ne kadar kritik bir rol üstlendiklerini gösteriyor. Dolayısıyla KOBİ'lerin güçlendirilmesi, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapıya zemin hazırlıyor.

"İşletmelerin operasyonel yükünü azaltarak asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz"

Multinet Up'ta marka amacımız işletmelerin büyümesini hızlandırmak. Her ölçekten şirkete sunduğumuz çözümlerle onların gider yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyor, operasyonel verimliliklerini artırıyor ve asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Yemek kartı, kurumsal hediye ve kurumsal seyahat çözümlerimizle çalışanların ihtiyaçlarına göre seçim yapabilecekleri, kendilerini özgür hissedecekleri bir deneyim sunuyoruz. Mutlu çalışanlar işveren markasını güçlendiriyor, bu etki de müşteri memnuniyetine ve kârlılığa doğrudan yansıyor.

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: 'KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz'

"Çözümlerimiz işverenlere vergi avantajı sağlarken yerel ekonomiyi de güçlendiriyor"

Örneğin çalışanların en temel hak edişlerinden biri olan yemek desteğinin yemek kartı uygulamalarıyla sunulması, işverenlere vergi avantajı sağlarken aynı zamanda küçük ölçekli restoran ve lokantalara da düzenli müşteri kazandırıyor. Bu yapı, yeme-içme sektöründe kayıt dışılığı azaltarak ülke ekonomisine sürdürülebilir bir katkı sunuyor.

"Büyük ölçekli şirket standartlarını KOBİ'ler için dijital ve erişilebilir hale getiriyoruz"

KOBİ'lerin dijitalleşmesi artık bir tercih değil, zorunluluk. Ancak biliyoruz ki birçok KOBİ için dijital çözümler hala karmaşık ya da ulaşılması zor görülebiliyor. Multinet Up olarak, ister 1 ister 1.000 çalışan olsun, ölçeğinden bağımsız olarak işletmelere erişilebilir ve iş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Dakikalar içinde yemek kartı satın alınabilmesi, mobil uygulamalarla tüm süreçlerin yönetilebilmesi, detaylı raporlama sayesinde görünmeyen giderlerin net şekilde izlenebilmesi gibi hizmetlerimiz KOBİ'ler için somut kazanımlar yaratıyor. Multinet Up olarak, KOBİ'lerin operasyonel süreçlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilir büyümelerine doğrudan katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Ali Emre Sever, Multinet Up, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: 'KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:32:24. #7.11#
SON DAKİKA: Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: "KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.