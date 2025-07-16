Multinet Up, Fortune 500 Türkiye\'de 84. Sıraya Yükseldi

Multinet Up, Fortune Türkiye tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı listede ilk 100 şirket arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı "Fortune 500 Türkiye 2024 Araştırması"nda geçen yıla kıyasla 27 basamak yükselerek 84. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, Türkiye'nin en büyük 100 şirketi arasında yer almalarının sürdürülebilir odaklarının, stratejik çözümlemelerinin ve ekip olarak ortaya koydukları istikrarlı çabanın somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Söz konusu başarılı rakamların ardındaki insan emeğine, insana yatırıma ve sosyal etkilere bakmaya devam edeceklerini vurgulayan Sever, "Çünkü büyümenin niteliğinin, niceliğinden çok daha uzun ömürlü olduğuna inanıyoruz. İş dünyasının ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunun bir B2B2E (Şirketten Şirkete ve Şirketin Çalışanına) platformu olarak, dijital dönüşüm ve inovasyon yatırımlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sever, dijital cüzdan ve ödemi sistemlerindeki teknolojik yatırımlarıyla şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdıklarını, operasyonel verimliliklerini arttırdıklarını aktardı.

Şirket olarak paydaşlarının büyümesini hızlandıran bir çözüm ortağı olma amacıyla faaliyet gösterdiklerini anlatan Sever, "Her ölçekten şirkete tasarruf olanakları sunan, maliyet kontrolü ve operasyonel kolaylık sağlayan stratejik çözümlerler, şirketlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor, müşterilerimizin elde ettiği başarılarla birlikte kendi büyümemizi de istikrarlı şekilde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sever, MultiNet, MultiGift, MultiPetrol, MultiTravel ve MultiHealth gibi geniş çözüm portföyleriyle kullanıcıların farklılaşan ihtiyaçlarına yenilikçi ürün ve hizmetlerle yanıt verdiklerini vurguladı.

Özellikle çalışan bağlılığı ve yan hak çözümlerinin iş dünyasındaki kilit rolünün farkında olduklarını belirten Sever, şunları kaydetti:

"Bu farkındalıkla geliştirdiğimiz çözümler, şirketlerin çalışan memnuniyetini artırmalarında önemli bir katkı sunuyor. Fortune 500 Türkiye 2024 Araştırması'ndaki yükselişimizi de tüm bu çalışmalarımızın iş dünyasında yarattığı etkinin somut bir yansıması olarak görüyoruz. Yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir platform olarak, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer üretmeyi devam edeceğiz."