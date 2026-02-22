Münih Havalimanı'nda Kar Krizi - Son Dakika
Münih Havalimanı'nda Kar Krizi

22.02.2026 23:34
Münih Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle 500 yolcu geceyi uçaklarda mahsur kalarak geçirdi.

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda etkili olan şiddetli kar yağışı ve lojistik aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 500 yolcunun geceyi Lufthansa uçaklarında mahsur kalarak geçirdiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Almanya'nın Münih Havalimanı'nda etkili olan şiddetli kar yağışı, kış ortasında havacılık krizine dönüştü. 19 Şubat Perşembe akşamı planlanan uçuşları için uçağa biniş işlemlerini tamamlayan yolcular, kar yağışının hava ulaşımını felç etmesiyle pistte mahsur kaldı.

Kalkış hazırlıkları biten ancak hava muhalefeti nedeniyle havalanamayan uçaklar, terminaldeki park alanlarının doluluğu ve transfer otobüslerinin yetersizliği sebebiyle aprondan geri dönemedi.

Lojistik yetersizlik tahliyeyi engelledi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa sözcüsü, yolcuların uçağa biniş işlemlerinin tamamlandığı ve uçakların kalkışa hazır olduğu sırada şiddetli kar yağışının operasyonu imkansız hale getirdiğini belirtti.

Münih Havalimanı'nı işleten şirket ise terminale doğrudan bağlı park pozisyonlarının tamamen dolu olduğunu, apronda ulaşımı sağlayacak otobüs kapasitesinin de yetersiz kalması sonucu yolcular ve mürettebatın sabaha kadar tahliye edilemediğini açıkladı. Havalimanı yönetimi ise yaşanan lojistik krizden dolayı derin üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Gün boyu 100 uçuşun iptal edildiği havalimanında oluşan yoğunluğu gidermek amacıyla normal şartlarda uygulanan gece uçuş yasağı esnetildi. Bazı seferlere saat 01.00'den sonrası için özel kalkış izni verilse de pistteki kar birikintileri nedeniyle bu uçakların havalanmasına son aşamada onay verilmedi.

Tahliye sabah saatlerinde yapılabildi

Lufthansa ve iştiraki Air Dolomiti'nin Singapur, Kopenhag, Gdansk, Graz ve Venedik seferlerini gerçekleştirecek uçaklarda mahsur kalan yolcular ancak cuma sabahı otobüslerin yeniden hizmete girmesiyle terminale taşınabildi.

Alman basınında yer alan haberlerde ise yaşanan skandalın Avrupa'nın en modern aktarma merkezlerinden biri olarak kabul edilen Münih Havalimanı ve Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa için ciddi bir itibar kaybına dönüştüğü belirtildi.

Hava muhalefetinin günler öncesinden tahmin edilmesine rağmen, yolcuların uçağa alınması ve sonrasında terminale nakledilecek tek bir otobüs dahi bulunamaması, "operasyonel bir öngörüsüzlük" olarak nitelendiriliyor.

Yüzlerce insanın saatlerce dar bir alanda, temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlı şekilde bekletilmesi, kriz yönetimindeki zafiyeti gözler önüne sererken, havalimanı ve hava yolu şirketinin sorumluluğu birbirine atması, yolcu hakları ve havacılık güvenliği standartlarının sorgulanmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Münih Havalimanı, Hava Durumu, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

