Muradiye OSB Yönetimi Güven Tazeledi, Yeni İmkanlar Hakkında Bilgi Verildi

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık genel kurulda OSB'nin iki yıl içerisinde kavuşacağı yeni imkanlar hakkında da bilgi verdi.
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin (MUOSB) Bakanlık temsilcileri ve katılımcılar nezdinde 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 2023 yılındaki yatırımlardan ve 2024 yılındaki projelerden bahsetti.
Başkan Kıvırcık, genel kurulda yaptığı konuşmada, görevde olunan süreçte yapılan yatırımları ve oluşturulan bütçeyi hatırlatarak sanayicilerin ne kadar doğru bir karara imza attığını belirtti. İkinci defa göreve gelinen 1 yıllık süreçte bölgenin en önemli sorunu olan elektrik kesintilerinin, yapılan çalışmalar ve yatırımlar sayesinde son verildiğini söyledi.
Alt ve üstyapı yatırımları son hız devam ediyor
Konuşmasında elektrikle ilgili sanayicilere bir de müjde veren Başkan Kıvırcık, bölgenin dağıtıcı firmasının Muradiye OSB'de 4 kişilik ekibi ile yalnızca Muradiye OSB'ye ait ayrı bir teknik ekip oluşturduğunu söyledi.
Konuşmasında, bölgede devam eden alt ve üstyapı yatırımlarının son hız devam ettiğini belirten Başkan Kıvırcık, sözlerine şöyle devam etti: "2022 yılının kasım ayında başlattığımız 16 kilometre atık su, 33 kilometre yağmur suyu, 23 kilometre temiz su, 93 kilometre iletişim hattı ve derivasyon kanalı yatırımlarımızda artık sona yaklaştık. Bu yıl sonu itibarı ile tüm alt yapı çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Diğer taraftan da arıtma tesisi çalışmalarımız proje aşamasında başlamış bulunmaktadır. Biliyorsunuz bölgemiz içinde konutlara yakın bir yerde arıtma alanımız var. Konutları ileride koku ile rahatsız etmemek adına arıtma tesisimizi bölgenin dışında Gediz Nehri'nin yanına yapmak için çalışmalara başladık. Mevcut bölgemiz ile Uzunburun genişleme alanımızın ortak arıtma tesisi olacak olan bu yatırımda, yine bir ilke imza atıyoruz. 1 etap yatırımımızda bölgemizden çıkan endüstriyel atık suyu alıp arıtarak Gediz'e deşarj edeceğiz. 2. Etap yatırımla birlikte Gediz'in suyunu da alarak arıtıp gri su olarak bölgemize tekrar geri vereceğiz."
"Uzunburun Genişleme Alanı, katılımcıları ciddi bir katkı payını ödemekten kurtardı"
Uzunburun genişleme alanının öneminden bahseden Başkan Kıvırcık, "Bir konunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şayet Uzunburun Genişleme Alanı'nı bölgemize kazandırmamış olsaydık, şimdi bu yatırımları karşılamak için katılımcılar olarak bölgeye ciddi miktarda katkı payı ödeyecektik. Hemen çalışmalara başladığımız bu alanda 200 dönümlük bir alanı sanayicimize ön tahsis ile verdik. Bize güvenen, taşlık kayalık bir araziye parasını tereddüt etmeden yatıran sanayicimize söz verdiğimiz gibi 2 ay önce hafriyat, istinat duvarı, parsel ve alt yapı çalışmalarına başladık. Şu an inşaat alanında 24 adet iş makinası ve 30 adet kamyonla son sürat çalışmalarına devam ediyoruz. 550 dönümlük 1. Etap çalışmalarımız, 2025 yılının sonunda tamamlanarak ön tahsis olarak verdiğimiz parselleri sanayicimize inşaata başlamaları için teslim edeceğiz." dedi.
"Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi geliyor"
Bölgede yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Kıvırcık, "Ayrıca 1 Etap alanımızdan bizim öncülüğümüzde kurulan Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'ne yaklaşık 200 dönümlük alanı bu yıl içinde tahsis edeceğiz. Yine MUOSB katılımcıları için kurduğumuz Uzunburun Sanayiciler Toplu İşyeri Kooperatifi için de 30 dönümlük bir alanı ayırdık. Kısacası Uzunburun projemizle birlikte, küçük büyük tüm sanayicimizin sanayi parsel sorununu çözerek, büyük bir projeye imza atıyoruz. İnşallah bu projenin de tamamını 6 yıl içinde tamamlamış olacağız." diye konuştu.
"OSB'miz ile konutlar arasında doğal bir alan oluşturacağız"
Muradiye OSB ile konutlar arasında bir doğal alan oluşturmak için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Kıvırcık konuşmasını şöyle tamamladı: "Yine kuzey hattımızda villaların olduğu bölgede, kamulaştırma işlemlerimiz devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri tamamlandığında o bölge de yine bölgenin ihtiyacına göre konsept iş yerleri, bir meslek lisesi, spor alanları ve bir de kreş yapacağız. Sağlık koruma bandımız olan 35 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğundaki hat boyunca da önemli bir peyzaj çalışmasına başladık. Yürüyüş ve koşu yolları, dinlenme alanları ile sanayi ve konutların iç içe olduğu örnek bir projeye imza atacağız." - MANİSA
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