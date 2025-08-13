Murat Şahinler: \'Ev Tekstili Dünyanın Zirvesine Taşınacak\'

Dünya ev tekstili sektörünün merkezi olan Denizli'de projelerini anlatan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, "Türkiye ev tekstilini tasarım, kalite ve markasıyla dünyanın zirvesine taşıyacağız. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızda boş vaat yok, bizim ağzımızdan çıkan söz senettir" dedi.

TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler, dünyada ve Türkiye'de en tekstilinin başta gelen merkezlerinden olan Denizli'de sektör temsilcileriyle bir arata geldi. Şahinler'in adaylık projelerini anlattığı buluşmada, ev tekstili ile ilgili projeler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TETSİAD Denizli Temsilcisi İlhan Sicimli, "TETSİAD'ın başarılı çalışmalarında geçmiş dönemlerde tüm emeği geçen herkese burada teşekkür ediyoruz. Artık onlardan bayrağı devralmak için yönetim olarak arkadaşlarla birlikte bu kararı aldık. İnşallah seçimi kazanacağız. Sektörde en alt birimlere kadar ineceğiz ve sonuna kadar çalışacağız. Genç arkadaşlarla bu yönetime talibiz. Denizli için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Ev tekstili denince akla gelen en güçlü şehirlerden birinin Denizli olduğuna işaret eden TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler ise, ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini söyledi. Şahinler, "Denizli, sektörümüz ve ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Denizli yalnızca üretimde değil emeğin, ustalığın, üretim aşkının harman olduğu bir merkez. Ev tekstilinde Türkiye'nin gururu olan bu şehirde sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Denizli sadece ülkemiz için değil, dünyanın yakından tanığı bir üretim üssüdür. Geçtiğimiz yıl Denizli'mizin toplam ihracatı yaklaşık 4.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bunun önemli bir bölümü de ev tekstili ürünlerinden gelmektedir. Yani bu şehir sadece üreten değil, ürettiğini başarı ile dünyaya pazarlayan bir vizyona sahip. Biz de TETSİAD olarak bu başarı hikayesini daha da büyütmek, ihracat rakamlarını sadece rakam olarak değil dünya çapında bir marka gücüne dönüştürmek istiyoruz. Hepimizin farklı tecrübeleri, farklı bakış açıları var ama ortak tek bir hedefimiz var. Türkiye ev tekstilini tasarım, kalite ve markasıyla dünyanın zirvesini taşıyacağız. Bu hedefe ulaşmanın yolu birlikte hareket etmekten, birlikte üretmekten, birlikte başarmaktan geçiyor. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızda boş vaat yok, bizim ağzımızdan çıkan söz senettir" diye konuştu.

"Markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz"

"Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak" diyen Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktif olarak çalışacak birçok komisyonlar oluşturacağız ve ulaşılabilir bir yönetim yapacağız. Her şehirdeki arkadaşlarımız bize kolaylıkla ulaşabilecekler. Türkiye ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan Hometex Fuarı'nı güçlendirmek için çalışacağız ve ortak akılla yönetilen bir fuar organizasyonu haline getireceğiz. Özellikle uluslararası satın almacı sayısının arttırılması için büyük çaba göstereceğiz. Aynı anda dijital fuarcılık altyapısının güçlendirilmesini sağlayacağız. Hedef pazarlar ve hedef ülkeler belirleyerek yurtdışında ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz. Sadece yılda bir defa değil, 12 ay boyunca üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturacağız. 'Fasondan Markaya' dönüşüm programıyla üreticilerimizin markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz. Ulusal ve uluslararası fonlara erişim en önemli konularımızdan biri olacak. Ev tekstili sektörünün sesini sadece fuar zamanı değil, her zaman ve her platformda duyurmak için lobi çalışması yürüteceğiz. TETSİAD Dijital Dönüşüm Merkezi kuracağız ve e-ticaret altyapısı olmayan firmalara özel dönüşüm desteği sağlayacağız. Bunun yanında dijital pazar yerleri ile özel anlaşmalar sağlayacağız. Ev Tekstili Akademisi hayata geçirilecek, üniversite-sanayi iş birlikleri artırılacak, öğrencilerin sektörde istihdamı desteklenecek. Ayrıca Genç TETSİAD Komisyonu'nun aktif hale getirilmesini sağlayacağız."

Toplantıda yeni yönetimin projelerine değinen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu ülke bizim, bu sektör bizim. Denizli ekibimiz çok genç ve hepsi heyecanla bakıyorlar. Türkiye'deki bütün ekibimiz sektör için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Seçimde Murat Şahinler ve ekibine başarılar dileyen Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Öncelikle Murat Şahinler'i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu tarz makamlara talip olmak büyük fedakarlık istiyor. Bu işin mücadelesi bile ayrı bir fedakarlık. Özellikle tekstil sektörü bu kadar zor bir dönemden geçerken bu koltuğa geçmek istemek cesaret istiyor. Ben ekibini çok tebrik ediyorum. TETSİAD, Türkiye ev tekstilinin en önemli konumunda. Bu tür seçimler, çalışmalar en azından bizleri bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.

TETSİAD'ın ev tekstil sektörü için önemine işaret eden Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"TETSİAD, çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. TETSİAD'ın bin 400'ün üzerinde üyesi bulunuyor. Türkiye'deki yapmış olduğu çalışmalar ve destek çok büyük ve değerlidir. Sektörlerimizin gelişimi için destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum." - DENİZLİ