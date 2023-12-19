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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depremzede kadınlarla turunç reçeli hazırladı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depremzede kadınlarla turunç reçeli hazırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'ya yerleşen depremzede kadınlarla birlikte yürütülen Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesi kapsamında düzenlenen panayırda kadınlarla turunçları rendeledi, kabuklarını ipe dizdi ve turunç reçeli hazırladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depremzede kadınlarla turunç reçeli hazırladı
19.12.2023 - 11:42,
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'ya yerleşen depremzede kadınlarla birlikte yürütülen Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesi kapsamında düzenlenen panayırda kadınlarla turunçları rendeledi, kabuklarını ipe dizdi ve turunç reçeli hazırladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, Yerli Malı Haftası'nda, Çağdaş Drama Derneği ve TUI Care Foundation'ın Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesi kapsamında düzenlenen panayıra ev sahipliği yaptı. Panayır, Antalya Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi destekleriyle gerçekleşti.

"Turunç mevsimi"

Kooperatif Başkanı Keziban Kaya, panayır öncesi kooperatifin Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ndeki atölyesinde proje katılımcılarıyla bir araya geldi. Kooperatif bünyesinde mevsimine ve talebe göre pek çok gıdanın üretimini yaptıklarını belirten Kaya, "Pek çok ürün kooperatif üyesi kadınlarımız tarafından hazırlanıp Muratpaşa Belediyesi'nin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda satışa sunuluyor. Şu anda turunç mevsimindeyiz. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın projelerinden biri olan, turunçların ekonomiye kazandırılması fikriyle bizler de 3 yıldır kooperatif bünyesinde işliyoruz" diye konuştu.

"Depremzede kadınlar için gelir modeli"

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya'ya yerleşen 18 yaş ve üzeri kadınların el emeği ürünlerinden gelir modeli oluşturmayı hedefleyen Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesinin yürütücülüğünü derneğin Antalya temsilcileri ve drama eğitmenleri Algül Kalay İnce ile Fazilet Karaduman yapıyor. İnce, "Çoğunluğu Hataylı katılımcılarımız tarafından hazırlanan yaprak sarma, oruk, katıklı ekmek, ıspanaklı börek, el örmesi çanta, şapka, bere gibi ürünler satışa sunuldu" dedi. TUI Care Foundation Türkiye Temsilcisi Mehmet Şemsettin Toprak projenin amacına ulaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turunçtan 20 çeşit ürün

Başkan Uysal da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda düzenlenen panayırı ziyaret etti. Panayırda kadınlarla birlikte turunç reçeli hazırlayan Başkan Uysal, 2015'te Ermenek Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda turunç fidanı yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Üretilen fidanlarının parklara, sokaklara, kaldırımlara dikildiğini ve artık meyve vermeye başladığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Komşularımız geleneksel lezzetlerimizden turunç reçeli yapmak için o meyveleri toplarken diğer yandan Antalya Kadın Girişim Kooperatifi de belediyemizin destekleriyle turunçtan sabundan sirkeye, reçelden lokuma 20 farklı çeşit üretip Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan Antalya'ya ve hatta Türkiye'ye ulaştırıyor." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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