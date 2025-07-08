Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası 1.5 Milyon TL Gelir Elde Etti

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025'in ilk 6 ayında 9 bin 704 ürün satışıyla kadın kooperatiflerine 1 milyon 581 bin 390 TL gelir sağladı.

Kadınların üretime katılımını desteklemek, el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi, Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Eylül 2022'de açtı.

İlk etapta 20 kooperatifle yola çıkan mağaza, bugün 36 kadın kooperatifinin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Ocak - Haziran döneminde satılan 9 bin 704 ürünle kadın kooperatifleri toplam 1 milyon 581 bin 390 TL kazanç elde etti. En çok tercih edilen ürünler arasında gıda ürünleri öne çıktı.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra, el emeği hediyelik eşyalar da raflarda yer alıyor. - ANTALYA