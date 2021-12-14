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Muratpaşa'dan Gündoğmuş'a 32 ton hayvan yemi - Son Dakika

Muratpaşa'dan Gündoğmuş'a 32 ton hayvan yemi

14.12.2021 14:42
Muratpaşa'dan Gündoğmuş'a 32 ton hayvan yemi

Muratpaşa Belediyesi, Manavgat'tan başlayan ve çevre ilçelere yayılmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birine dönüşen orman yangınını yaşayan Gündoğmuş'ta, 32 ton hayvan yemi dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, Manavgat'tan başlayan ve çevre ilçelere yayılmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birine dönüşen orman yangınını yaşayan Gündoğmuş'ta, 32 ton hayvan yemi dağıttı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Dayanışma duygusu içerisinde bütün bu güçlükleri hep birlikte omuz omuza aşmak durumundayız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan ve İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya'da da etkili olan orman yangının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının üzerinden 5 aya yakın bir süre geçerken Muratpaşa Belediyesi, Gündoğmuş'ta 32 ton hayvan yemi dağıttı. Karabul, Çayırözü, Karaisa, Ortakonuş, Senir, Narağacı, Ümitli mahalleleri ve ilçe merkezinde 203 eve yardımlar Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ulaştırıldı.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Uysal, "Allah tekrarını göstermesin. Dayanışma duygusu içerisinde, bütün bu güçlükleri hep birlikte omuz omuza aşmak durumundayız. Yaşadığımız bütün olumsuz sonuçlara rağmen birbirimize yardım etme duygusunu hiç kaybetmiyoruz. Bu bizim en önemli özelliklerimizden birisi" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa'dan Gündoğmuş'a 32 ton hayvan yemi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'dan Gündoğmuş'a 32 ton hayvan yemi - Son Dakika Ekonomi


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