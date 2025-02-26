Murzioğlu: "Yatırımlar Samsun'u 'bölgenin yükselen yıldızı' yapacak, sanayi de çıta yükselecek" - Son Dakika
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Ekonomi

Murzioğlu: "Yatırımlar Samsun'u 'bölgenin yükselen yıldızı' yapacak, sanayi de çıta yükselecek"

Murzioğlu: "Yatırımlar Samsun\'u \'bölgenin yükselen yıldızı\' yapacak, sanayi de çıta yükselecek"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un gündeminde olan otomotiv fabrikası ve savunma sanayi yatırımlarının Samsun'u bölgenin yükselen yıldızı yapacağını ve sanayi şehri olma yolunda çıtayı başka bir seviyeye sıçratacağını söyledi.

26.02.2025 12:59
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un gündeminde olan otomotiv fabrikası ve savunma sanayi yatırımlarının Samsun'u bölgenin yükselen yıldızı yapacağını ve sanayi şehri olma yolunda çıtayı başka bir seviyeye sıçratacağını söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından ikinci kez gündeme getirdiği Çinli otomotiv firması yatırımının yanı sıra ve savunma sanayi yatırımları konusunda açıklamalarda bulundu.

Yıllardır süren beklenti karşılığını buldu

Açıklamasında, Samsun'un altyapı konusunda güçlü argümanlara sahip olduğunu her fırsatta ifade ettiklerini belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bizler her platformda şehrimizin potansiyel olarak sahip olduğu üstünlükleri vurgulayarak aktarıyoruz. Gerek üretim imkanları altyapısı gerek insan kaynakları geliştirme imkanlarımız gerekse belki de bir yatırımı çekme konusunda oldukça bağlayıcı bir husus olan yaşanabilir bir şehir olmamız hasebiyle çok güçlü argümanlara sahibiz. Potansiyelimizin ne kadar büyük olduğu, şehrin ihtiyacının ne olduğunu doğru anlatma konusunda hep ısrarcı olduk. Bu şehrin sanayisinin büyümesi, istihdam alanı oluşturmak ve ihracatı artırmak için sanayi alanına ihtiyacımız var dedik. Yeni OSB bu ısrarlı anlatımın, her platformda bıkmadan defaatle anlatmamızın bir sonucu olarak karşılığını buldu, tahsis süreçleri başladı. Yıllardır bu şehrin otomotiv endüstrisine yönelik önemli bir imalat kapasitesine ve uyumlanma yeteneğine sahip olduğumuzu söyledik, yeri geldi kapıyı çaldık bire bir anlattık. Otomotiv yatırımı konusu Türkiye'nin gündemine her geldiğinde Samsun, aday şehirler arasında yer aldı. Neredeyse artık şehir efsanesine dönen bu beklenti Yeni OSB'nin varlığıyla birlikte nihayet karşılıklı buldu ve dünyanın önde gelen markalarından biri artık yatırım hedefine Samsun'u aldı" dedi.

"Yerli, yabancı yatırımlarla Samsun yükselmeye devam edecek"

Samsun'a ve ülkeye büyük ivme kazandıracak sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Murzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız en son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bu beklentiye ilişkin 'Bir başka Çin firması yatırımını şu anda Samsun'a yapıyor' diye ifade ederek; hazırlıkların tamamlandığı ve çok kısa zaman içinde Samsun'da bu markanın temelinin atılacağı bilgisini paylaştı. Samsun yılların beklentisini, Türkiye'ye yüksek teknoloji yatırımıyla karşılamış olacak. Şehrimiz sanayi anlamında çıtayı başka bir seviyeye taşıyacak. Şehrimizin kalkınmasına katkı veren tüm aktörlere teşekkür ediyor, bu kıymetli yatırım şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Samsun; BAYKAR Teknolojileri, Makine Kimya Endüstrisi gibi savunma sanayiye yönelik yatırımlarla, yerli ve yabancı yeni yatırımla, otomobil endüstrisinde geldiği noktayla istihdam ve ihracatta da yükselmeye devam ederek Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirleri arasında hızla yerini alacak. Biz de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu anlamda değer oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Murzioğlu: 'Yatırımlar Samsun'u 'bölgenin yükselen yıldızı' yapacak, sanayi de çıta yükselecek' - Son Dakika

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