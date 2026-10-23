Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu 10 bin dönüm hedefiyle dağıtıldı - Son Dakika
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Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu 10 bin dönüm hedefiyle dağıtıldı

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Muş'ta yaklaşık 11,5 milyon liralık proje kapsamında 250 üreticiye 141 ton mercimek ve 9 ton nohut olmak üzere 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı. Dağıtımla üreticilerin toplam 10 bin dönüm alanda üretim yapması hedefleniyor.

Muş'ta baklagil üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yaklaşık 11,5 milyon lira maliyetli proje kapsamında 250 üreticiye 141 ton mercimek ve 9 ton nohut tohumu dağıtılarak 10 bin dönüm alanda üretim yapılması hedefleniyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ve il özel idaresinin destekleriyle temin edilen 150 ton baklagil tohumu üreticilere teslim edildi. Dağıtım kapsamında 250 üreticinin toplam 10 bin dönümlük alanda üretim yapması planlanıyor.

Düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Muş'un tarımsal üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, ürün deseninin çeşitlendirilmesi ve baklagil üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muş'un bereketli topraklarıyla ülkenin gıda arzına önemli katkı sunduğunu belirten Gönç, "İlimiz, tarımsal üretim açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biri konumunda yer almaktadır. Bu anlamda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Ülkemizin en önemli ve en verimli tarım alanlarından biri olan, bereketli topraklarıyla gıda arzına önemli katkı sağlayan ilimizde, güçlü bir üretim altyapısının bulunduğunu görüyoruz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve özellikle rekabet edebilmek için ürün deseninin çeşitlendirilmesi oldukça önemli. Tek tip veya sabit bir ürün deseni, birçok riski de beraberinde getirmektedir. Bizler de il müdürlüğü olarak bu anlamda, az önce ifade ettiğim potansiyelimizi değerlendirmek, etkin bir şekilde kullanmak ve görünür kılmak, potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak, üretimimizi ve ürün desenimizi çeşitlendirmek, özellikle de üreticilerimizi alternatif ürünlere yönlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Gönç, baklagillerin tarımsal üretimdeki önemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Baklagil üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin baklagilleri ürün desenleri içerisinde değerlendirmelerine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırarak artırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda baklagiller gerçekten çok önemli. Gerek bakanlığımız tarafından ciddi anlamda desteklenmesi gerekse toprağımızı güçlendirmesi, verim ve kaliteyi artırması ve katma değere katkı sağlaması dolayısıyla baklagiller üzerinde önemle duruyoruz. Bu kapsamda, talep ve ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak bugün 150 ton baklagil tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bakanlığımızın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ve il özel idaremizin destekleriyle 141 ton mercimek, 9 ton da nohut tohumu dağıttık. Bu dağıtımla birlikte toplamda 250 üreticimize, 10 bin dönümlük alanda üretim yapma imkanı sağlayacağız ve tohumlarımızı inşallah toprakla buluşturacağız. Projemizin maliyeti yaklaşık 11,5 milyon TL. İnşallah bundan sonraki süreçte baklagil üretiminin ilimizde daha da yaygınlaştığını hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu 10 bin dönüm hedefiyle dağıtıldı - Son Dakika
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