Muş'ta Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı

Ekonomi

Muş ekonomisine 2 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak şeker pancarı alımı başladı

MUŞ - Muş'ta bin 711 üreticinin yaklaşık 85 bin dönüm alanda ekimini yaptığı 640 bin ton şeker pancarının alım kampanyası törenle başladı.

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi A.Ş.'nin "43. Şeker Pancar Alım Kampanyası" törenle başladı. Fabrika pancar analiz ünitesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çiftçilerin yaklaşık 5 ay süren yoğun ve telaşlı sürecinin sonuna geldiğini söyleyen Vali Avni Çakır, "Muş, Bulanık ve Malazgirt ovalarında şeker pancarı üretimi yapılmakta. Muş'un ekonomisine büyük katkı sağlamakta. Şeker fabrikası, her yıl yaptığı yatırımlarla hem çiftçilerimizin alım sürecindeki mağduriyetlerini giderme hem de ekonomik anlamda tesisin çok daha verimli bir şekilde işletilmesini sağlıyor. Muş'un geleceğinin tarımda olduğunun bilinciyle hep beraber Muş'umuzu yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda devlet olarak da biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyor" dedi.

Muş Ovası'nda bulunan iki büyük barajın avantajlarına da değinen Vali Çakır, "Geçen yıl ihalesi yapılan Muş Ovası'nın ilk etapta yaklaşık 170 bin dönümünü sulayacak sulama kanalı çalışmaları da bu yıl yoğun bir devam ediyor. İnşallah ovamızı suyla buluşturdukça bu konuda hem çiftçilerimizin ekim yapacağı sahaları çok daha arttırmış olacağız hem de bu konuda elde ettikleri ürünlerin kapasitesini de arttırmış olacağız. Dolayısıyla hem çiftçimiz hem ülke ekonomimiz kazanacak. Çiftçi kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah kazasız belasız ürünlerini tarladan çıkartıp fabrikaya ulaştırırlar ve emeklerinin de karşılığını alırlar" ifadelerini kullandı.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise bu yıl bin 711 üreticiyle 58 köyde 85 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını ifade ederek, "Bu ekim sahasından çiftçilerimizden 640 bin ton şeker pancarı taahhüt ettik. İşlemeyi planladığımız pancar miktarı 450 bin tondur. Fabrikamızın bünyesinde 300'ü daimi 300'ü geçici olmak üzere 600 personelle inşallah pancarları işleyeceğiz. İşlediğimiz bu 450 bin ton pancardan bu yıl 43 bin 660 ton A kotası, 12 bin 500 ton ihraç kayıtlı C şekeri olmak üzere toplamda 56 bin 160 ton şeker elde etmeyi planlıyoruz. İşleyeceğimiz 450 bin ton pancardan ayrıca 20 bin ton melas, yaklaşık 110 bin ton küspe üretmeyi hedeflemekteyiz. Bizim bu üretimimizle çiftçiye ödeyeceğimiz pancar bedeliyle satacağımız şekerle ödeyeceğimiz nakliye bedelinde melas ve küspenin ilin ve ülkenin ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Bu ilin ekonomisi ve ülkenin ekonomisi için çok ciddi bir değer olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancar teslim eden çiftçilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törene, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.