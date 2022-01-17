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MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Gümüş gazetecilerle buluştu - Son Dakika

MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Gümüş gazetecilerle buluştu

17.01.2022 09:04
MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Gümüş gazetecilerle buluştu

Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bandırma Şube Başkanı Cemal Gümüş, gazetecilerle bir araya geldi.

Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bandırma Şube Başkanı Cemal Gümüş, gazetecilerle bir araya geldi.

Edincik Mahallesi'nde bir restoranda yapılan toplantıda Gümüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin sürdüğünü anımsatarak, dünya üzerinde birçok siyasi, ekonomik, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı üzücü birçok doğa felaketin yaşandığını bildirdi.

MÜSİAD Bandırma Şubesinin sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek için üyeleriyle birlikte yoğun bir çaba sarf ettiğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Afet bölgelerine ihtiyaçların ivedilikle ulaşması için gayret gösterdik. Yaşanabilecek bu ve buna benzeri olaylarda toplumsal duyarlılığımızı en üst seviyede göstermek suretiyle ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her bir iş insanının bir üniversiteliye sahip çıkmasını istiyorum. Mezun olanlar iş hayatına atıldıklarında başarılı olamıyor. Teoride, öğreniyorlar ama uygulamaya gelince hayata adapte olamıyorlar, Bunun için biz bir ilki başardık ve iş yerime bir üniversite öğrencisini aldım. MÜSİAD'ın 2021 yılı mottosu olan 'Fark Et' vizyonuyla başlattığı Türkiye'nin kalkınma gücünü artıracak ve dünyayla rekabet edebilen firmaların sayısını artırmak, ülkemizin ihracat gelirinin ve istihdamın da gelişimini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Gümüş, 2022 yılının Türkiye ekonomisinin güçlendiği ve yükseleceği bir yıl olması, Türk lirasının değerinin diğer yabancı paralar karşısında artması için el birliğiyle çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Gümüş gazetecilerle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Gümüş gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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