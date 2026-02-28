MÜSİAD Bursa İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftar programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Salonu'nda gerçekleştirilen program MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in video bağlantısıyla yaptığı selamlama konuşmasıyla başladı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak da ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönülleri birbirine yakınlaştırmak için çok değerli zamanlar olduğunu belirterek, Bursa'ya değer katan kıymetli isimleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Şenocak ayrıca MÜSİAD Bursa Şubesi olarak şehirlerin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sunmak adına var gücüyle çalıştıklarını ve 2026 yılının Bursa Şubesi adına "Rekabet, Dönüşüm ve Dayanışma Yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi.

İftarın ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.