MÜSİAD, COP28\'de yer aldı

140'tan fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP28, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de düzenlendi. Zirveye, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), özel bir oturumda iklim değişikliğinin etkisini azaltacak sürdürülebilirlik faaliyetlerini aktardı.

140'tan fazla devlet başkanını ve hükümet liderinin yanı sıra, 70 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP28, zirvenin ajandasında iklim finansmanı ve fosil yakıtlardan çıkış konuları öne çıktı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle COP28'e katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi COP28'in, her yıl farklı ülkelerin liderleri arasında anlamlı diyaloglar ve ortak çözümler için zemin oluşturduğuna dikkat çeken MÜSİAD Invest Başkanı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Serhat Kısakürek, "MÜSİAD Yönetim Kurulu olarak program boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok ülkenin yönetici kadroları, yatırım heyetleri ve iş insanlarıyla özel görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye ve dünyadaki yatırım fırsatlarını ve gelişmelerini değerlendirdik" dedi.

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ KURMAK ÜZERE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Zirve kapsamında önemli isimlerle bir araya geldiklerini belirten Av. Kısakürek, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayid En-Nehyan ile özel bir görüşme gerçekleştirdik. BAE'nin Türkiye'ye yapacağı potansiyel yatırıma ilişkin ilgili ofis başkanıyla gerçekleştirdiğimiz görüşme, gelecekteki iş birlikleri için umut vericiydi. Birleşik Arap Emirlikleri Petrol ve Gaz Bakanlığı Genel Sekreteri ile yaptığımız toplantıda, Türkiye'ye yönelik yatırımları ele aldık. Enerji sektöründe güçlü iş birlikleri kurmak üzere önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın heyetiyle Lübnan Başbakanı ile tanışma şansı elde ederken, Japonya Başbakanı ile heyetler arası bir görüşmede bir araya geldik. Etkinlik boyunca; John Kerry'den Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim politikalarını dinlediğimiz, William Ruth ile Kenya'nın sürdürülebilirlik başarılarını ve yatırım fırsatlarını konuştuğumuz, Ram Chandra Poudel ile Nepal'in iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu ve sürdürülebilir yatırımlar konusundaki görüşlerini paylaştığımız önemli temaslar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL İKLİM ÇABALARINA KATKIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN İLHAM VERİCİYDİ"

COP28'deki temaslarının ilerleyen günlerde de sürdüğünü belirten Av. Kısakürek, "Liderlerle görüşmelerimiz, küresel iklim çabalarına olan katkımızı güçlendirmek açısından ilham vericiydi. MÜSİAD'ın uluslararası iş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik etmek ve bu konuda güvenilir rehberlik hizmeti sunmak amacıyla kurduğu MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi (MÜSİAD INVEST) olarak, bu zirvede ülkemizi temsil etmekten ve Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğe olan katkılarını vurgulamaktan onur duyduk. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR VE NELER YAPILMALIDIR?' PANELİ GERÇEKLEŞTİ

MÜSİAD, COP28'in altıncı gününde, Blue Zone'daki Türk Pavilion'unda özel bir panel oturumuna imza attı. "MÜSİAD üyelerinin perspektifinden iklim değişikliği nedir ve neler yapılmalıdır?" başlıklı oturumda, Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü (OMEC) İzleme ve Modelleme Bölümü Direktörü Lisa Guarrera konuk konuşmacı olarak yer alırken, panelin moderatörlüğü MON Investment Başkanı Osman Nuri Önügören tarafından üstlenildi. MÜSİAD YK üyelerinden konuşmacılar M. Altuğ Karataş, İsmail Hakkı Karaca ve Serhat Kısakürek; finansal sürdürülebilirlik, karbon nötr şehirler, enerji verimli tesis ve binalar, yeşil sertifikalar, karbon kredileri, Akdeniz enerji projeksiyonu, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedefleri ve iklim değişikliği politikalarına uyumu gibi konuları katılımcılarla paylaştı.

"FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİNİ VURGULAYAN BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİK"

COP28'de Türk iş dünyasını ve Türkiye'nin sürdürülebilirliğe bağlılığını temsil ettiklerini ifade eden Av. Kısakürek, "Etkinlik sırasında Türkiye Pavilionu'nda finansal sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan bir sunum gerçekleştirdik. Finans dünyasından önemli yöneticilerin ve her iki ülke büyükelçilerinin katıldığı sunumda finans dünyasının sürdürülebilir geleceğimize nasıl katkı sağlayabileceğini ele aldık. Dünya liderleri, iklim değişikliği konusunda küresel bir eylem çağrısı yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi. Ülkemizin de üst düzeyde temsil edildiği programda yer alan özel oturumla, MÜSİAD'ın perspektifini paylaşırken, Cumhurbaşkanımızın Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılığını, Türkiye'nin iklim politikasını ve yenilenebilir enerji hedeflerini paylaştığı kapsamlı bir konuşmayı dinleme fırsatı bulduk. Ayrıca, Türkiye'nin sürdürülebilirlik politikaları hakkında Sayın Emine Erdoğan ile özel olarak konuşma olanağı yakaladık" dedi.