MÜSİAD Gençlere Güveniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD Gençlere Güveniyor

MÜSİAD Gençlere Güveniyor

MÜSİAD Başkanı Asmalı, gençlerin ticaret ve yatırım konusundaki çabalarından gurur duyduğunu belirtti.

21.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gençlerin çalışmalarının göğüslerini kabarttığını belirterek, "Günümüzde gençlerimizin farklı kötü alışkanlıklara sürüklendiği, özellikle sosyal medyanın esiri olduğu bir ortamda gençlerimizin iş, ticaret ve yatırım konuşmasından gurur duyuyoruz." dedi.

Asmalı, Genç MÜSİAD tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen, TEXIT'24 Tekstil Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin göz bebekleri olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın, 14 bin 501 üyesinin bulunduğunu ve bunun üçte birinin gençlerden meydana geldiğini söyledi.

Gençlerin çalışmalarından gurur duyduklarını aktaran Asmalı, "Günümüzde gençlerimizin farklı kötü alışkanlıklara sürüklendiği, özellikle sosyal medyanın esiri olduğu bir ortamda gençlerimizin iş, ticaret ve yatırım konuşmasından gurur duyuyoruz." değerlendirmesine bulundu.

Asmalı, sürdürülebilir olmanın önemine dikkati çekerek, "Sürdürülebilirlik esasen bizim inancımızın da temellerinden biri oluşturuyor." dedi.

Markalaşma, dijitalleşme ve verimliliğin herkesin gündeminde olduğunu ifade eden Asmalı, Türkiye'de artan iş gücü maliyetlerinin sektörü ciddi oranda zorladığına dikkati çekti.

"Türkiye tekstil sektörünün, dünya pazarından aldığı pay yüzde 3,4"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de sektörü ileriye taşıyacak gençlerle birlikte olmanın önemine değinerek, gençlerin zirveden yeni bilgiler ve tecrübelerle ayrılıp güzel sonuçlar çıkartabileceğini söyledi.

Öksüz, gerek dünyada gerekse Türkiye'de ekonomik anlamda bir daralmanın olduğunun altını çizerek, "Dünyada yaklaşık yüzde 13 oranında sektörümüz daraldı. Global ticaret hacmi olarak 2023 yılında tekstil sektörü 306 milyar dolara düştü. Hazır giyim sektörü ise 447 milyar dolara düştü. En büyük pazarlarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yüzde 20'lere varan daralma var." dedi.

Türkiye tekstil sektörünün dünya pazarlarından aldığı payın yüzde 3,4 olduğuna dikkati çeken Öksüz, "Tekstil sektörü olarak geçen sene 12 milyar dolar ihracat yapmıştık. Hazır giyimle beraber 28 milyar dolar ihracat rakamı vardı. Tekstil sektörü olarak yüzde 2 kayıpla seneyi kapatacağız." diye konuştu.

Öksüz, Türkiye'de sektör olarak katma değerli üretimde birinci sırada yer aldıklarına vurgu yaparak, "İmalat sanayisinde de birinciyiz. En fazla istihdam oluşturan sektörüz, 1 milyon istihdamımız var. Kadın istihdamında birinci sıradayız." diye konuştu.

"Rekabetçiliğin ve uluslararası yatırımların konuşulduğu bir tekstil piyasası var"

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise mevcut küresel ekonomik politika ve Türkiye'nin yürüttüğü ekonomik politikanın tekstil sektörünü de etkilediğini belirterek, rekabetçiliğin, uluslararası yatırımların konuşulduğu bir tekstil piyasasının olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, sanayi ve akademi işbirliğinin daha çok konuşulduğu bir ortamda olduklarını aktaran Ertemel, "Tekstil sektöründeki sıkışıklığı ve daralmışlığı hepimiz görüyoruz. Burada aslında yapmamız gereken trendleri takip edip, dönüşebilir yapılar inşa etmek." dedi.

Ertemel, çok büyük geleneksel şirketlerin ve tekstil fabrikalarının olduğunu ifade ederek, değişime kapalı oldukları için şu an zorluk çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Gençlere Güveniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
17:09 Davutoğlu’nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti’ye mi geçiyorlar Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
16:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ın radarında olan Dybala için devreye girdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
16:34 Inter’e Hakan’dan sonra bir Türk daha Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
16:26 Antalya’da günlüğü dudak uçuklatan rakama ’plajkondu’ Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
16:07 Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
16:06 Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
15:56 Mısır’da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
15:50 Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 14:52:09. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD Gençlere Güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.