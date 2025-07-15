MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

15.07.2025 10:00
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ'nün bu hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı gibi istiklal ve istikbalimizi hedef alan karanlık planlarını da bozmuştur.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ'nün bu hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı gibi istiklal ve istikbalimizi hedef alan karanlık planlarını da bozmuştur."??????? ifadesini kullandı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, askeri veya sivil tüm darbelerin en temel amacının kaynak, servet ve gelir transferi olduğunu, 12 Eylül 1980 darbesinin özellikle gelir dağılımı üzerinde derin bir hasara yol açtığının bilindiğini belirtti.

Aynı şekilde "post-modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sonrasındaki yıllarda artış gösteren banka hortumlamaları ve yolsuzlukların da bu amaca hizmet ettiğine işaret eden Özdemir, "Tüm bu süreçler, Türkiye ekonomisini 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik krize sürükleyen başlıca etkenlerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu nedenle 15 Temmuz'da hedef alınan, 2013 yılında IMF'ye olan borcunu ödeyen, 27 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden, finansal ve mali disiplinini sağlamlaştıran ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi. Her ne kadar 15 Temmuz'un hemen ardından ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normale dönmüşse de bu girişimin ciddi maliyetleri olmuştur.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi de göz önüne alındığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. Elbette 14 Temmuz 2016 tarihinde 2,87 seviyesinde olan döviz kurunun darbe girişimi sonrası 3'ü aşması, piyasalarda oluşan satış baskısı, üretim ve ekonomik aktivitenin aksaması gibi etkenler, 15 Temmuz'un yarattığı ekonomik tahribatı daha da artırmıştır. O yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2 oranında daralmıştı."

"Duruşumuz, demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edecek"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, bugün gelinen noktada tüm bu maliyetlerin son 20 yılda elde edilen ekonomik kazanımları gölgeleyemediğini vurguladı.

Bu bağlamda 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin koruduğu şeyin yalnızca demokrasi olmadığını, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olduğuna işaret eden Özdemir, FETÖ terör örgütünün ekonomik kapasiteyi tahrip ettiği kadar beşeri sermayeyi de zehirlemeye çalıştığını ifade etti.

"Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ'nün bu hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı gibi istiklal ve istikbalimizi hedef alan karanlık planlarını da bozmuştur." ifadesini kullanan Özdemir, MÜSİAD'ın her zaman milli iradenin yanında yer aldığını, darbelerle ve darbecilerle, FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle ve uzantılarıyla mücadele ettiğini bildirdi.

Özdemir, duruşlarının demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edeceğini belirterek, "15 Temmuz, ülkemiz için bir milat olmuş, aziz milletimiz vatan sevgisinin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatan için can veren başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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