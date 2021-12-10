MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Kovid-19 hastalığı sürecinde sağlık sisteminin iyi işlediğini, işinin ehli doktorların ve sağlık çalışanlarının bu yoğun mücadelede güler yüzlerini hiç eksiltmediklerini bizzat tecrübe ettiğini ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'da düzenlenen 25. Uluslararası İş Forumu sonrasında geçirdiği Kovid-19 hastalığı nedeniyle Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Kovid-19 teşhisinden sonra hastalığının ağır seyretmesinden dolayı yaklaşık 12 gün hastanede tedavi gördüğüne değinen Saygılı, şunları kaydetti:

"Rabbimin izni, değerli dostlarımızın duası ve doktorlarımızın özverili tedavisi ile çok şükür taburcu olduk. Tedavim boyunca ülkemizin sağlık sisteminin ne kadar iyi işlediğini, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ne kadar işinin ehli olduğunu ve bu yoğun mücadelede güler yüzlerini hiç eksiltmediklerini bizzat tecrübe ettim. Hamdolsun gurur duydum. Bu vesile ile şehrimizin sağlık sistemini başarılı bir şekilde yöneten kıymetli İl Sağlık Müdürümüz Burak Öztop'a, akabinde Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Fuat Yalvaç'a, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz'e, her iki güzide hastanemizin başhekim yardımcılarına, idarecilerine, doktorlarına, hemşirelerine, güvenlik görevlisinden temizlik ekiplerine kadar hepsine ayrı ayrı ve yürekten şükranlarımı sunuyorum."