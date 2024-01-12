 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şubesi, Ticaret Bakanı'na Malatya'nın taleplerini iletti - Son Dakika
Üye Girişi

MÜSİAD Malatya Şubesi, Ticaret Bakanı'na Malatya'nın taleplerini iletti

MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Akçin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı toplantıda Malatya'nın taleplerini aktardıklarını belirtti. Akçin, toplantıda Eximbank Malatya şubesinin açılış müjdesini aldıklarını ve deprem bölgesinde faaliyet gösteren müteşebbislerin teminat sıkıntısını ilettiklerini ifade etti.

MÜSİAD Malatya Şubesi, Ticaret Bakanı\'na Malatya\'nın taleplerini iletti
12.01.2024 - 14:36,  Güncelleme: 14:38
Abone Ol

MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Akçin, genel merkezlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı toplantıda Malatya'nın taleplerini aktardıklarını söyledi.

MÜSİAD 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri programı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Bakan Yardımcıları ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Malatya MÜSİAD Şubesi Başkanı Yunus Akçin, kentin taleplerini Bakan Bolat'a aktarma fırsatı bulduklarını belirterek, "Öncelikle Eximbank Malatya şubesinin Şubat sonu açılışının gerçekleşeceği müjdesini Sayın Bakanımızdan aldık. SGK ve Maliye borçlarının yapılandırılmasında istenilen teminatın, deprem bölgesi olmamız nedeniyle kaldırılması gerektiğini ilettik. Deprem bölgesindeki faaliyet gösteren müteşebbislerin teminat (ipotek) sıkıntısı çektiğini ve bu konuyla ilgili özel olarak çalışma yapılmasını ilettik" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ömer Bolat, Malatya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Malatya Şubesi, Ticaret Bakanı'na Malatya'nın taleplerini iletti - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD Malatya Şubesi, Ticaret Bakanı'na Malatya'nın taleplerini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement