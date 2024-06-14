MÜSİAD Malatya Şubesi Üyelerine Fikri Sınai Mülkiye Hakları ve 6. Bölge Teşvikleri Anlatıldı

Ekonomi

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda üyelere Fikri Sınai Mülkiye Hakları ile 6. Bölge teşvik ve destekleri anlatıldı.

Şube binası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Yunus Akçin, "MÜSİAD olarak önceliklerimiz her zaman için üretimi, başarıyı, kadın girişimini, güçlü iletişim ve akademik bilgiyi sürdürülebilir ve dönüşümü erdemli girişimciliği kısacası ülkemiz için katma değer üreten yatırım ve araştırma faaliyetlerinde motivasyon sağlamak olmuştur" dedi.

Bugün yurt içinde 84 şube ve 13 bine yakın üye ile başarılı çalışmalarına imza attıklarını belirten Akçin, "Dünyanın en doğusundan en batısına kadar toplam 99 ülkedeki üyelerimiz küresel bir ağ ile 100 yetmişe varan irtibat büromuzda hizmet vermekteyiz. İnşallah bu sayıyı ilerleyen dönemlerde daha yukarılara taşıyacağız. Hep birlikte sahada ve masada güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu kapsamda bugünkü programımız fikri sınai mülkiyet hakları ve teşvik desteklerini ele alacağız. Ayrıca 18-25 Mayıs da katılım sağladığımız Amerika Birleşik Devletleri iş gezisi hakkında da bilgilendirmede bulunacağız" diye konuştu.

Toplantıya katılan Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ise 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı Malatya'da özellikle küçük sanayi sitesinde de ciddi hasar meydana geldiğini söyledi. Sanayi sitesindeki dükkanların yüzde 70'inin ağır hasar gördüğü ve yıkıldığını söyleyen Gülaçtı, Altay Kışlasının devamında sanayi alanı olarak ilan edilen bölgede yapımına başlanılan 714 iş yerinin önümüzdeki Eylül ayında tamamlanarak hak sahiplerine verilmesinin ön görüldüğünü söyledi.

Aynı bölgede ikinci etap çalışmalarına da Ağustos ayında başlanılacağını söyleyen Gülaçtı, yine deprem bölgesinin 6. Bölge Teşvik kapsamına devam ettiğini de belirterek bu konuda da yatırım yapmak isteyen sanayicilere önemli destekler sunulduğunu aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Malatya İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Mehmet Gündem ve Ali Ayhan tarafından üyelere Fikri Sınai Mülkiye Hakları ile 6. Bölge teşvik ve destekleri konusu ayrıntılı olarak anlatıldı. - MALATYA