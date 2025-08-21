MÜSİAD Niğde Şubesi Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Ülkemiz bugün 1,3 trilyon dolar toplam ticaret hacmine ulaşmış durumda. Bu devasa bir hacim. Yeter mi? Yetmez çünkü biz artık iddiası olan bir ülke ve toplumuz." dedi.

Özdemir, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ndeki MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada, açılış için özel bir duyuru yapmadıkları halde yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın 14-15 bine yakın üyesiyle 60 bine yakın şirketi temsil ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Üyelerimizin 3 bine yakını yurt dışında, 12 bine yakını da yurt içinde. Türkiye'de toplam 78 noktada, yurt dışında ise 99 noktada faaliyetlerini sürdüren devasa bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim ticaretimizin temelinde erdem ve ahlak bulunuyor. Biz bu kapıyı açsak belki 14 bin değil, 34 bin, 54 bin üye olurdu ama bizim için önemli olan Niğde'de de olduğu gibi yerelden kalkınan bir ülke, yerelden kalkınan küresel bir güç olan Türkiye hayali. Umut ediyorum bu mekanlar, kapılar ve yürekler bu amaca hizmet edecek. Ülkemiz bugün 1,3 trilyon dolar toplam ticaret hacmine ulaşmış durumda. Bu devasa bir hacim. Yeter mi? Yetmez çünkü biz artık iddiası olan bir ülke ve toplumuz. Bu güzel eseri başta Niğde'mize, sonrasında da MÜSİAD ailesine kazandıran başkanımıza, değerli çalışma arkadaşlarına ve onlara her daim destek olan siz Niğdeli hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum."

Niğde Valisi Cahit Çelik de MÜSİAD'ın dünyada ve Türkiye'de önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

MÜSİAD'ın dünyanın birçok noktasında istihdam yaratmaya çalıştığını anlatan Çelik, "Niğde'mizdeki yapısına baktığımız zaman Allah'a şükürler olsun bir sürü farklı sektörün, iş insanının bu çatı altında birleştiğini ve birlik beraberlik içerisinde olduklarını görmek beni mutlu ediyor. Şuna inanıyoruz ki iş insanlarımızın birlik beraberliği olursa, onlar güçlü olursa ülkemiz güçlü olur." diye konuştu.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün okuduğu duanın ardından MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binasının açılış kurdelesi kesildi.

Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe ve MÜSİAD üyeleri katıldı.